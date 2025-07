Mulher que errou 'pergunta do milhão' no Huck esperou 21 semanas por chance

Eliza Feitosa errou a última pergunta do quadro "Quem Quer Ser um Milionário?" ontem e conquistou R$ 500 mil no Domingão com Huck (Globo).

Quem é Eliza

Moradora de Sergipe, Eliza é auxiliar administrativa e articuladora. Em suas redes sociais, que somam mais de 6.000 seguidores, Eliza mostra momentos do trabalho e de lazer.

Ela esperou 21 semanas para ter uma chance de participar do quadro. Eliza não conseguia ser a mais rápida da etapa "pensa rápido", que exige que o inscrito seja o primeiro a responder uma pergunta inicial.

Enquanto esperava sua vez, Eliza ajudava outros participantes, quando era solicitada pelas opções de auxílio a que quem disputa o quadro tem direito.

No jogo, ela usou uma estratégia ousada. Eliza esperou até a penúltima pergunta para definir seu porto seguro, o que a fez levar pra casa R$ 500 mil, mesmo errando a pergunta final sobre futebol.

A auxiliar administrativa exaltou a educação em entrevista a Huck - algo que também faz em suas redes sociais. "A educação é transformadora, não tem outro caminho, é estudar. Você vai encontrar o poder através da educação".

Com o prêmio de R$ 500 mil, ela pretende reformar sua casa. "Eu quero reformar minha casa. Um sonho também é comprar a casa para a minha mãe. Deus vai me orientar a fazer daqui pra frente o que eu tenho que fazer."