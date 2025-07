Após diagnóstico de câncer, Edu Guedes elogia filha adolescente: 'Corajosa'

Edu Guedes, 51, elogiou a filha, Maria, 16, por seu empenho durante o tratamento do apresentador contra o câncer.

O que aconteceu

O apresentador e chef de cozinha usou suas redes sociais para falar sobre o orgulho que sente da adolescente. "Papai sente muito orgulho de você! Parabéns pelos seus estudos, você foi corajosa, no momento mais difícil fez o que somente os fortes são capazes", ressaltou em um post hoje no Instagram.

Marido de Ana Hickmann indicou que a filha não desistiu em meio aos desafios. "Mesmo com todas as dificuldades que o papai estava passando, não desistiu. Em breve estaremos juntos. Te amo!", completou.

Edu Guedes foi diagnosticado com câncer de pâncreas no dia 5 de julho. Ele retirou o tumor maligno em uma cirurgia que durou seis horas.