De biquíni, Deborah Secco faz mergulho em Fernando de Noronha: 'Sereiando'

Deborah Secco, 45, aproveitou para fazer mergulho em sua viagem a Fernando de Noronha.

O que aconteceu

Atriz compartilhou algumas fotos fazendo mergulho durante o passeio. Ela fez a publicação ontem em seu perfil no Instagram.

Artista usou um biquíni marrom de lacinho. Nos registros, a famosa brincou: "Sereiando".

Deborah Secco foi elogiada com os cliques no mar. "Simplesmente a sereia que encanta com sua beleza. Perfeita demais", exaltou um. "Sereia linda", indicou outra.