Corpo da cantora Sol, sucesso nos anos 80, será velado nesta segunda em SP

O corpo da cantora Sol será velado hoje, a partir das 11h, no Cemitério da Vila Formosa, zona leste de São Paulo. A artista de 69 anos foi encontrada morta, em casa, no início da tarde de sábado (12). A causa não foi divulgada.

O que aconteceu

O sepultamento está programado para acontecer às 13h, no mesmo cemitério. Amigos próximos organizaram uma vaquinha para arrecadar fundos para os custos com a cerimônia de despedida.

Equipe da artista confirmou a morte, ontem, por meio das redes sociais. "Com imensa tristeza, informamos o falecimento da querida cantora Sol. Sua partida deixa um vazio enorme em nossos corações, mas também lembranças inesquecíveis de amor, alegria e generosidade."

Carreira

Ainda criança, ela se dedicou à música e artes, estudando piano, acordeão, balé clássico e canto lírico. Mais tarde, também se tornou bacharel em Direito e trabalhou como modelo. Descoberta por uma gravadora, Sol iniciou na música, se transformando em um "sex symbol" para a época.

Após sucesso no Brasil, Sol morou um tempo no Japão e acabou ganhando o apelido de "Musa do Imperador do Japão", devido ao público que cativou na Ásia, apresentando seus shows. Ela cantava em inglês, francês, espanhol, italiano, alemão e japonês.

Sol chegou a cantar "Concerto Para Uma Voz" com Agnaldo Rayol e "La Traviata" com o primeiro tenor do Theatro Municipal de São Paulo.

Entre seus sucessos estão "Meu Gatinho" (1981), "Sonho Colorido" (1982) e "Professor de Amor" (1983). Ela lançou em 1989 o CD "Sol - Lambada Sabor Tropical".