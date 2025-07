Caio Castro posta fotos com atriz ao assumir romance em Portugal

Caio Castro, 36, dividiu registros românticos com a atriz Vitória Bohn, 23.

O que aconteceu

O ator assumiu o relacionamento ao postar momentos de uma viagem com Vitória em Portugal. Os dois apareceram juntinhos, andaram a cavalo e fizeram um vídeo em que beijam suas mãos. "No sul do interior de Portugal", escreveu ele.

Vitória compartilhou mais fotos ao lado de Caio hoje. Ela mostrou os dois de sapatos combinando, passeando por um vinhedo e ainda tomando vinho juntos. "Dias mágicos por aqui", afirmou ela no Instagram.

Amigos e seguidores expressaram seus votos de alegrias ao casal. "Toda felicidade pra vocês", comentou a atriz Lívia Inhudes. "Ounnn, que fofinho que você é", brincou um amigo do ator. "Toda felicidade do mundo!", disse outro seguidor.

Alguns ainda fizeram piada com uma antiga declaração de Caio Castro sobre pagar a conta dos encontros. "Alugou um triplex agora na minha cabeça. Será que ela dividiu a conta?", questionou um perfil. "Agora sim, alguém pra dividir a conta", reagiu outro.

Caio Castro abraçado com Vitória Bohn em Portugal Imagem: Reprodução/Instagram

Caio Castro andando a cavalo com Vitória Bohn em Portugal Imagem: Reprodução/Instagram

Vitória Bohn postou foto tomando vinho com Caio Castro Imagem: Reprodução/Instagram