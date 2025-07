Cantora que recebeu nudes de lutador detonou Anitta e zoou 'mala' de Neymar

A rapper Azealia Banks, 34, tornou público que não gostou nenhum pouco que o lutador Mc Gregor, 37, enviou nudes em suas redes sociais e a ameaçou para não revelar o caso. A artista, no entanto, já virou assunto por comentários ofensivos com nomes como Anitta e Neymar.

Quem é Azealia?

Natural dos Estados Unidos, a cantora nasceu em Manhattan, Nova York, no dia 31 de maio de 1991. Seu pai morreu em decorrência de um câncer no pâncreas quando ela tinha dois anos. Ela e suas duas irmãs mais velhas foram levadas para o Harlem pela mãe após o episódio.

Ganhou notoriedade em 2011, quando liderou o "Cool List" da tradicional revista New Musical Express - NME. No mesmo ano, lançou o single "212" em parceria com Lazy Jay.

Mas seu reconhecimento viria em 2012, quando ela lançou seu primeiro EP, "1991" — eleito pela revista TIME como um dos melhores álbuns do ano. Até hoje, tem um álbum, dois EPs, três mix tapes e mais de 15 singles. Tem parcerias com Fall Out Boy, Pharrell Williams e Fetty Wap.

Ela não gosta de rotular a própria sexualidade, mas já disse ser bissexual. Apesar de ser integrante da comunidade LGBTQIA+, já foi acusada de ser homofóbica.

A rapper Azealia Banks durante apresentação musical em 2023 Imagem: Ilya S. Savenok/Getty Images/AFP

Afinal, o que disse sobre Anitta?

Em 2023, Azealia Banks chamou Anitta de "aspirante de terceiro mundo". Ela disse que a carreira da cantora brasileira é um fracasso.

Ninguém gosta de você. Você é feia (...) Você tem essa vibe de terceiro mundo (...) E é isso que está te segurando, e originalidade. Sabe o que eu tô falando.

Azealia Banks

Após brasileiros a acusarem de xenofobia, ela continuou a atacar Anitta — em seu perfil fechado do Instagram. "Ok, Brasil, qual é carreira que está flopando nos Estados Unidos e que paga robôs para vir até a minha página falar merd* de alguma aspirante do terceiro mundo? Eu não sei se ela quer ser a JLo ou a Shakira. Não sei quem ela quer ser."

Anitta não é a primeira

Ainda em 2023, a rapper criticou a aparência de Neymar em fotos que o jogador aparece de cueca. Na ocasião, ele fazia uma campanha de moda para Kim Kardashian. "Ele não, Kim, é muito magro. Ele não tem mala grande, não estrague tudo, irmã", disse ela ema publicação da norte-americana.

Azealia Banks zoa 'mala' de Neymar Imagem: Reprodução/Instagram

Azealia também já comprou briga com outras personalidades do cenário musical, como Beyoncé, Cardi B e Nicki Minaj.

Crítica a Beyoncé aconteceu enquanto artista era aclamada pelo disco "Lemonade" (2016), considerado uma obra de empoderamento feminino negro. "Se ela quiser nos ajudar, ela CALARÁ A BOCA e deixará a nova vanguarda das mulheres negras surgir, em vez de roubar de nós", esbravejou a rapper.

Azaleia acusou Cardi B de usar um ghostwriter na composição do primeiro hit dela, "Bodak Yellow" (2017). Além disso, insultou a rapper como "Nicki Minaj do homem pobre", "rato analfabeta e sem talento" e "caricatura de uma mulher negra".

Banks também foi ameaçada de agressão por Matty Healy durante uma troca de farpas nas redes sociais. Após a cantora zombar de sua amiga Charli XCX, o ex de Taylor Swift saiu em defesa da amiga e afirmou que partiria para violência se necessário.

Fale comigo desse jeito em uma premiação e eu não vou te olhar torto. Vou te dar um tapa tão forte que vou entrar para o Guinness pela altura a que farei voar essa sua peruca, que alguma vadia chama de cabelo.

Matty Healy

O histórico de polêmica da artista é desde os seus primeiros passos na música. Ela negou abrir turnê de Nicki Minaj pela Europa por estar finalizando seu EP. Na mesma época, Nicki tuitou sobre "uma vadia estar delirando". Azealia acreditou ser para ela e soltou os cachorros.