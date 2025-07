Andressa Urach grava pornô com ex-ator de 'Malhação': 'Tudo muito intenso'

Andressa Urach, 37, gravou vídeo pornô com o ex-ator de "Malhação" (Globo) Diogo Venturieri, 43.

O que aconteceu

Urach e Venturieri recriaram uma versão adulta do seriado que fez sucesso na Globo. A proposta mistura erotismo e narrativa ficcional, com diálogos, tensão dramática e uma abordagem inspirada no universo jovem que marcou "Malhação", segundo a divulgação do material para a imprensa.

A ex-Miss Bumbum garantiu que foi "tudo muito intenso" como eram as relações no folhetim global. "Quando eu pensei nessa cena, lembrei da minha adolescência assistindo 'Malhação'. Era tudo muito intenso, cheio de conflitos. A nossa versão adulta traz esse mesmo clima, mas com outra carga, mais direta, mais corporal, sem deixar de ser história".

Venturieri afirma que as "cenas vão além do sexo". "Elas têm começo, meio e fim. Isso me instiga como artista", afirmou o ator.

Diogo Venturieri fez sucesso após participar da temporada 2015 de "Malhação". O ator também atuou em produções da Record e, recentemente, aderiu ao universo adulto —ele já gravou pornô com Luiza Ambiel.

Um dos principais nomes do entretenimento adulto do país na atualidade, Andressa Urach voltou a gravar filmes eróticos após um período de pausa. Ela explicou que seu conteúdo se tornou "mais selecionado e autêntico".