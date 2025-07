Adriane Galisteu diz que foi punida por diretor após recusa em ficar nua

Adriane Galisteu, 52, revelou que foi "castigada" pelo diretor Walter Avancini, (1935-2001), por se recusar a ficar nua em "Xica da Silva" (1996).

O que aconteceu

Galisteu afirmou que a experiência foi "terrível". "Foi uma fase bem dura da minha vida por causa do diretor. Eu peguei o Walter na pior fase da vida dele, ele envelheceu mal, ficava ruim, estava o cão", iniciou durante participação no podcast Ambulatório da Moda.

A apresentadora explicou que o diretor queria tirar a roupa de sua personagem, Clara, mas ela se recusou. "Ele queria que eu tirasse a roupa, e eu questionei: 'Por que você quer que eu tire a roupa na novela? Qual é o sentido?' Ele: 'Não, é gratuito...' Eu falei: Gratuito? Eu ganhei uma puta grana na Playboy para tirar a roupa, você acha que vou tirar de graça na novela? Tá louco?".

Como punição pela recusa em ficar nua, Adriane contou que sua personagem perdeu fala, além de ter sido morta e ressuscitada duas vezes. "Aí ele ficou com raiva, tirou todo o meu texto, fiquei de castigo. Eu ressuscitei duas vezes na novela. Ele me matava, e eu falava 'graças a Deus'. Passava um tempo ele me trazia de volta. No final da novela eu virei uma bruxa, andava com uma cobra na mão, já tinha levado tiro e facada".

Adriane Galisteu atuou na versão de "Xica da Silva" escrita por Walcyr Carrasco para a Rede Manchete. A produção, estrelada por Taís Araújo, tinha direção-geral de Walter Avancini. Depois dessa experiencia, ela só retornou às novelas com papel fixo em "O Tempo Não Para" (2018), na Globo.