Acusações, indireta de ex e processo: a separação de MC Daniel e Lorena

MC Daniel e Lorena Maia colocaram um ponto final no noivado. O término do casal ocorreu no fim de semana e gerou grande repercussão após comentário indicando que o funkeiro seja uma pessoa "tóxica e abusiva".

O que aconteceu

A separação do casal gerou polêmica após Rapha Werneck, amigo de Lorena Maria, fazer várias acusações contra Daniel nas redes sociais. "Tóxico, abusivo, agressivo e enganador. Tudo montado, tudo fake!", iniciou.

Até pra dar um beijo tinha que ter câmera para se fazer de bom moço. Lorena se livrou, isso sim. Nenhuma mulher merece um cara desses. Falso.

Rapha Werneck

Declarações do influenciador ganharam repercussão após Mel Maia, ex-namorada de Daniel, curtir a indireta numa página de fofoca. Além disso, a atriz ainda publicou um story no Instagram em tom enigmático e classificado como "recado sobre Daniel".

No tempo certo. Sempre no tempo certo.

Mel Maia

Lorena Maria negou ter sido agredida por MC Daniel Imagem: Reprodução/Instagram

Lorena Maia saiu em defesa de MC Daniel e afirmou que o amigo de mentir sobre o ex. "Não procede absolutamente nada do que o Rapha falou. Nada. Não sei com qual intenção, até porque destruir mais o que não é? Se eu jamais vim expor alguém ou difamar, ninguém tem direito de fazer isso! Não procede. Nunca expus nenhum relacionamento e nunca irei expor".

Quero seguir com minha paz e minha imagem sólida pelos meus trabalhos e não por exposições, brigas e confusões. Pra mim, acabou aqui. Não existe dependência emocional, só estou no meio do olho de um furacão e vou sair dele, limpa, íntegra e sem prejudicar ninguém e voar como sempre voei. Cada vez mais alto e mais forte e mesmo que esteja nas cinzas é dela que vou renascer. Lorena Maia

Após toda repercussão, MC Daniel anunciou que vai processar quem propagou as acusações de que ele teria sido agressivo com Lorena Maria. O anúncio aconteceu via publicação de comunicado de sua assessoria jurídica.

MC Daniel promete processar quem está o criticando Imagem: Divulgação

"Daniel não tolerará a ilegalidade sofrida, deixando claro que já estão sendo adotadas todas as medidas legais cabíveis contra os responsáveis pelos ataques e pela indevida veiculação. O que eu vou falar é meio óbvio, mas [mesmo assim] tenho que falar. Nunca agredi a Lorena, nem xinguei, nem gritei com ela. Primeiro por amá-la, segundo por respeitar, por ela ser minha mulher, ser mãe do meu filho. Minha criação jamais permitiria isso", afirma o texto, divulgado pelo cantor nos stories de seu Instagram.