Roberto Justus volta a falar sobre ofensas à filha e processo: 'Justiça dará resposta'

Roberto Justus e Ana Paula Siebert usaram seus perfis no Instagram neste domingo, 13, para compartilhar um comunicado a respeito do caso envolvendo ofensas feitas à filha do casal, Vicky, de 5 anos de idade.

"Em resposta às inúmeras perguntas sobre a questão dos acontecimentos da semana passada, informamos que o processo criminal deu entrada essa semana e o cível será nessa próxima segunda-feira", informa a nota.

"Confiamos que a Justiça dará a resposta necessária a essas pessoas para que respondam por essa agressão infundada e sem sentido. Agradecemos o apoio e carinho que recebemos de tantas pessoas. Ana Paula e Roberto Justus", conclui.

Entenda o caso a filha de Roberto Justus

No dia 4 de julho, Justus postou uma foto em família em que sua filha aparecia segurando uma bolsa de grife. Um perfil no Twitter compartilhou a imagem sugerindo que o valor do item seria de R$ 14 mil. Outros perfis comentaram a postagem, incluindo o de Marcos Dantas, professor aposentado da UFRJ, que comentou: "Só a guilhotina...".

Diante da repercussão, o casal publicou um vídeo defendendo a filha. Siebert afirmou: "Instigar a morte, instigar o ódio, é uma coisa inaceitável. Por isso que a gente está se pronunciando. Se a gente começa a assinar embaixo de que internet é terra de ninguém e todo mundo pode falar o que quiser, não é assim." Os dois afirmaram que buscariam medidas jurídicas.

Dantas se defendeu publicando uma carta, alegando que seu comentário "Era para ser, e continua sendo, uma simples metáfora". "Sr. Justus, nem de longe, em momento algum, passou pela minha cabeça fazer qualquer ameaça pessoal ao senhor, sua esposa ou sua filha. Isso seria um absurdo!".

A UFRJ, onde Dantas lecionava antes de se aposentar, em 2022, repudiou o comentário do professor. Em nota, a universidade e a Escola de Comunicação (ECO) repudiaram "qualquer tipo de expressão de pensamento que incite à violência ou agrida a terceiros".