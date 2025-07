Sol fez sucesso nos anos 1980, foi 'rival' de Gretchen e despejada de casa

Sandra do Valle Reis, conhecida nos anos 1980 como a cantora Sol, morreu ontem, aos 59 anos, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.

Carreira

Ainda criança, ela se dedicou à música e artes, estudando piano, acordeão, balé clássico e canto lírico. Mais tarde, também se tornou bacharel em Direito e trabalhou como modelo. Descoberta por uma gravadora, Sol iniciou na música, se transformando em um "sex symbol" para a época.

Após muito sucesso no Brasil, Sol morou um tempo no Japão e acabou ganhando o apelido de "Musa do Imperador do Japão", devido ao público que cativou na Ásia, apresentando seus shows. Ela cantava em inglês, francês, espanhol, italiano, alemão e japonês.

Fui indicada por uma amiga minha que conhecia empresários que levavam artistas ao Japão. Isso foi na década de 90. E deu muito certo, eu acabei ficando por quase dez anos e conheci o meu segundo marido lá. Sol em uma entrevista ao site Vírgula em 2013

Sol chegou a cantar "Concerto Para Uma Voz" com Agnaldo Rayol e "La Traviata" com o primeiro tenor do Theatro Municipal de São Paulo. Entre seus sucessos estão "Meu Gatinho" (1981), "Sonho Colorido (1982) e "Professor de Amor" (1983). Aderindo totalmente ao rebolado, ela lançou em 1989 o CD "Sol - Lambada Sabor Tropical".

Rivalidade com Gretchen

Cantora Sol já foi chamada de 'Musa do Imperador' Imagem: Arquivo Pessoal

A "rivalidade" entre Gretchen e Sol existiu devido ao modo como elas se apresentavam, de maneira semelhante, cantando e dançando de forma considerada "sensual" nos anos 1980. Elas comandavam uma geração que tinha ainda Sharon e Rita Cadillac, também como "rainhas do rebolado", e realizavam apresentações em programas de auditório, como os de Chacrinha e Silvio Santos.

Sol chegou a entrar com um processo contra Gretchen, por considerar ter sido citada de modo pejorativo no livro "Gretchen: Uma Biografia Quase Não Autorizada" —escrito por Gerson Couto e Fábio Fabrício Fabretti, que também foram alvos da ação. A artista, que cobrava uma indenização de R$ 1 milhão, perdeu a ação.

Acidente e despejo

O pai de Sol, Josebel Ribeiro, era astrólogo e, segundo a artista, ele previu um acidente que aconteceu logo após a volta da artista do Japão para o Brasil. Sol tinha uma sequência de shows em Porto Alegre e cidades vizinhas e sofreu um acidente de carro. Seu secretário morreu, e a cantora ficou 12 dias em coma.

Em uma de suas entrevistas, em 2016, Sol pediu ajuda no programa de Sonia Abrão para recuperar parte de seu patrimônio perdido. Ela, que morou em uma cobertura no bairro do Morumbi, em São Paulo, revelou ter sido despejada por falta de pagamento de contas. Depois de perder tudo, ela teria ido morar em uma pensão.