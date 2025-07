Paolla Oliveira reage a críticas à Heleninha: 'Ela é indigesta mesmo'

Paolla Oliveira, 43, desabafou sobre as críticas à sua personagem Heleninha, em remake de "Vale Tudo", da TV Globo.

O que aconteceu

A atriz disse que tenta entender as críticas. "Não me blindo das críticas e nem posso, senão vivo num mundo paralelo. As críticas chegam ainda mais na internet e parei para tentar entendê-las melhor."

Apesar das críticas, Paolla diz que está feliz com sua personagem." Tô tão feliz fazendo a Heleninha. Tudo que eu botei nela veio da necessidade que veio no texto e das histórias que ouvi. Quando as pessoas não gostam, falam do externo: "Se mexe demais, tem tique...". Quando entendem, dizem: "Me emociona, me angustia, sinto pena".

Heleninha é uma personagem incômoda que me agrada. Ficaria triste se as pessoas falassem que ela não causa nada. Ela não é palatável, é indigesta mesmo. Paolla Oliveira sobre personagem Heleninha em 'Vale Tudo'.

A artista ainda ressalta que a personagem é importante em sua carreira. "Com certeza, Heleninha me trouxe para uma vivência que eu nunca tinha experimentado antes, em que a vocação é maior que a profissão. Heleninha me deixa viva, me motiva, me desafia, me desgasta de um jeito que eu amo."