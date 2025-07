Amor e liberdade: 'Hair' retorna com Rodrigo Simas e mantém nudez em cena

Clássico da contracultura, o musical "Hair" volta aos palcos do Rio de Janeiro e de São Paulo com Rodrigo Simas e Eduardo Borelli nos papéis principais. Nova montagem acontece mais de 50 anos depois de causar choque pela nudez frontal em cena e pela defesa de causas como o amor livre e a paz mundial em meio a uma guerra.

Temporada carioca acontece até 21 de setembro no Teatro Riachuelo Rio. Em seguida, espetáculo segue para o BTG Pactual Hall, em São Paulo, onde fica em cartaz até 21 de dezembro. Veja serviço completo no final da reportagem!

Essência mantida

A nova montagem segue fiel ao espírito político da obra original. Traz uma ode ao amor livre, à liberdade sexual, à paz mundial em meio ao uso de drogas psicodélicas e ao visual descolado e os cabelões da galera, marcas da contracultura hippie dos anos 60 e 70.

Se em 1968, musical estreou em Nova York criticando a Guerra do Vietnã, os conflitos contemporâneos de hoje, como os que envolvem o Oriente Médio, mantêm a peça atual. "É uma peça atemporal, infelizmente, porque fala de questões políticas, de guerra, de coisas que a gente ainda vive", reflete Rodrigo Simas, intérprete de George Berger.

Rodrigo Simas é protagonista da nova montagem de 'Hair' Imagem: Caio Gullaci

O enredo trata dos jovens George Bergere (Simas), Claude Berkowsky (Borelli) e seu grupo de amigos hippies. George acaba de ser expulso da faculdade e preza por uma vida anárquica e pelo amor livre, enquanto Claude está prestes a iniciar o serviço militar e ser enviado à guerra — em uma trama cheia de conflitos internos do personagem.

Claude é o personagem que traz esse embate entre o que ele acredita — ou acha que acredita — e aquilo que se espera dele. É entender e ter empatia pelas contradições que os personagens trazem pra gente . Eduardo Borelli

Apesar do tempo, o impacto de "Hair" segue relevante, pensa Simas. "Continua sendo transgressora. Hoje, com a tecnologia, com a grandiosidade do cenário, isso também ajuda muito. Mas a história ainda atravessa as pessoas de uma forma muito potente".

Eduardo Borelli é protagonista da nova montagem de 'Hair' Imagem: Caio Gullaci

Nudez virou poesia

A nudez é mantida no espetáculo, mas já não choca tanto como no passado. Ainda assim, gera burburinho: "Me sinto uma idosa conservadora", brincou uma espectadora na estreia vip, no Teatro Riachuelo Rio, ao reagir a cenas de Simas seminu. Gritos de "gostoso" para ele também foram ouvidos na plateia.

No final do primeiro ato, parte do elenco se despe completamente em cena. Para Borelli, essa exposição, hoje, tem um caráter mais simbólico que chocante. "A nudez é o que menos impacta na peça hoje. A gente aborda temas tão complexos que a nudez vira só uma passagem poética. É uma metáfora: se despir para conseguir tomar uma decisão que muda a vida do personagem".

Rodrigo diz se sentir confortável com a nudez do personagem. "É sempre bom quando a gente tá bem consigo. Eu malho por saúde, malho por estética também, não vou mentir. Prefiro estar me sentindo bem do que ficar noiado com alguma coisa em cena."

Thati Lopes também está no elenco da nova montagem de 'Hair' Imagem: Caio Gullaci

Voz e corpo em cena

No palco, 30 atores dão voz às músicas que se tornaram hits mundo afora, como "Aquarius" e "Let the Sunshine in". Estreando no teatro musical profissional, Rodrigo Simas precisou enfrentar o desafio de cantar ao vivo e sustentar duas horas e meia de espetáculo com grande carga física.

Eu admiro muito os cantores, atores que cantam, porque é algo muito mais difícil do que eu imaginava. Ainda tô ali, driblando, mas fui muito feliz no processo. Rodrigo Simas

Drayson Menezzes também está no elenco da nova montagem de 'Hair' Imagem: Caio Gullaci

Já Borelli destaca o preparo físico intenso exigido pelo espetáculo. "Como qualquer musical, mas Hair, em especial, tem uma preparação atlética mesmo. A gente tem que manter uma disciplina física e vocal para fazer todas as sessões com qualidade".

Musical é dirigido por Charles Möeller e Claudio Botelho na nova montagem. A produção é da Aventura.

SERVIÇO - "Hair" no Rio de Janeiro

Quando: de 4 de julho até de agosto até 21 de setembro

Horário: quintas e sextas: 20h; sábados: 16h e 20h; domingos: 15h

Onde: Teatro Riachuelo Rio (Rua do Passeio, 38/40 - Centro)

Ingressos a partir de R$ 25,00 (meia-entrada do balcão), via Ingresso.com ou na bilheteria do teatro

SERVIÇO - "Hair" em São Paulo

Quando: de 24 de outubro a 21 de dezembro

Horário: sextas: 20h, sábados: 16h e 20h; domingos: 15h00 e 19h00

Onde: BTG Pactual Hall (R. Bento Branco de Andrade Filho, 722 - Santo Amaro)

Ingressos a partir de R$ 25,00 (meia-entrada do balcão e frisas), via Sympla ou na bilheteria do teatro