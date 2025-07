MC Daniel quebra silencio sobre término com Lorena Maria: 'Luto'

MC Daniel quebrou silêncio sobre término de relacionamento com Lorena Maria em suas redes sociais.

O que aconteceu

O cantor desabafou no Instagram sobre o fim da relação. "Por respeito a todos que nos acompanharam, com coração apertado venho dizer que nosso ciclo chegou ao fim. Difícil colocar em palavras o que foi vivido. Nosso relacionamento teve amor, cuidado, entrega, respeito, carinho, transparência e honestidade. Não foi passageiro, nem superficial".

MC Daniel pediu respeito e ressaltou que a relação foi verdadeira. "Não quero que ninguém a ataque ou a julgue, principalmente por ela ser mulher e mãe. Enquanto estivemos juntos, eu a defendi, e isso não muda agora. Sempre terei gratidão por tudo o que vivemos. Nosso laço é eterno, por tudo o que construímos juntos."

Terminar é doloroso, é um luto silencioso. Mas eu sei da verdade do meu coração. Meu amor por ela foi puro. Eu me entreguei por inteiro. Não a teria pedido em namoro, depois em casamento, não teria mudado minha vida para estar ao lado dela, se tudo isso não fosse sincero. MC Daniel sobre término e relação com Lorena Maria

O artista ainda pontuou que não usou a namorada para ser pai. "Não digam que fui cruel ao ponto de 'usar' alguém para realizar um sonho, nem que ela me deu um 'golpe'. Isso fere, machuca, tudo aconteceu com amor, responsabilidade e escolha de duas pessoas adultas. Nosso filho é uma benção e trouxe luz pras nossas vidas."

MC Daniel também agradeceu o carinho dos fãs pelo casal. "Agradeço, de verdade, a todos que torceram pela gente. Pra quem torceu contra, só posso desejar que encontrem paz, porque o que desejamos ao outro, a vida nos devolve. Agora, sigo em silêncio, confiando que o tempo e Deus colocam tudo no lugar. O futuro está nas mãos dele"

MC Daniel e Lorena Maria começaram a se relacionar no início de 2024. O ex-casal assumiu o relacionamento em agosto do mesmo ano e são pais de Rás, de seis meses.