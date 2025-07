Mãe de Marília Mendonça nega ter exigido 50% de seguro: 'Decisão do juíz'

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça (1995-2021), negou que tivesse pedido 50% do seguro do acidente que vitimou a família e outras quatro pessoas. Familiares das vítimas pedem que seja feita uma nova divisão do montante.

O que aconteceu

Em entrevista ao Fantástico (Globo) de hoje, Ruth afirmou que a decisão foi sugerida pelo juiz. "Eu não conversei com nenhuma daquelas pessoas. O advogado disse que o juiz entendeu que a maior parte teria que ser da Marília. Foi uma decisão do juiz."

O povo só esquece que eu tinha um irmão ali também. Não era só minha filha. Eu estava vivendo um luto duas vezes. Dona Ruth

Ruth chorou e comentou o que sentiu com a decisão da justiça de conceder a guarda unilateral a Murilo. "Quando a gente perde um filho, a gente morre junto. Você precisa respirar com aquela metade que ficou. Quando me vi sem o meu neto, revivi isso. Voltei a viver esse luto."

Ela também negou as acusações de alienação parental. "Ele [Léo] sempre conviveu com a família lá. Ele ama o pai dele. Eu sempre quis que ele convivesse, todo mundo junto. Essa vontade não se quebrou da minha parte. Ele [Murilo] que entrou com o pedido. A gente vivia no respeito. Eu respeitando ele. As festas do Dia das Mães sempre foram aqui, ele vinha pra cá. Havia uma convivência até ele ir lá e pedir a guarda."

A mãe de Marília negou que omitisse de Murilo informações sobre a saúde de Léo. "O cuidado eu faço junto com uma médica, endócrina dele. A gente tem um grupo com todas as babás que entram. Meu marido, eu. O pai sempre soube de tudo. Nunca houve [discordância ou omissão]."

Segundo Ruth, as contas de Léo estão bloqueadas até o fim do processo e que administrava fortuna junto com Huff. "Essa decisão é provisória. As contas estão bloqueadas até se resolver. Tudo que vem de Marília é 100% dele. Ele é o único herdeiro. Ele [Murilo] é o responsável da conta, ele administra e os dois podiam movimentar."

Seguro

O Domingo Espetacular (Record) de hoje trouxe depoimentos dos familiares, após a alegação que Ruth teria exigido uma parcela maior do mesmo. A mãe de Marília se pronunciou ao programa por meio de seu advogado e informou que "o caso foi resolvido de forma legal, com a participação de todos os herdeiros."

As famílias pedem a revisão da divisão do seguro alegando que foram pressionadas a concordar com os termos para evitar uma longa batalha judicial que poderia se arrastar por anos, atrasando os pagamentos. "Eles já vieram com uma história montada, pronta, para tentar convencer a gente de que aquilo era o certo", disse Euda Dias, ex-esposa do piloto, o comandante Geraldo Medeiros.