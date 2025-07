Justus e esposa confirmam processo criminal após filha ser alvo de ataques

Ana Paula Siebert, 37, e Roberto Justus, 70, afirmaram que a equipe jurídica deu entrada no processo criminal, após a filha, Vicky, 5, ser alvo de ataques nas redes sociais.

O que aconteceu

Casal publicou atualização do caso, hoje, por meio do Instagram.

Em resposta às inúmeras perguntas sobre a questão dos acontecimentos da semana passada, informamos que o processo criminal deu entrada essa semana, o cível será na próxima segunda-feira.

Eles ressaltaram a confiança no judiciário. "Confiamos que a Justiça dará a resposta necessária a essas pessoas para que respondam por essa agressão infundada e sem sentido. Agradecemos o apoio e carinho que recebemos de tantas pessoas".

Um professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro se irritou ao ver a filha do casal usando uma bolsa de luxo no valor de R$ 14 mil. Ele disse que a menina merecia guilhotina.