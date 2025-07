Felipe Neto rebate suposta briga com irmão: 'Corte fora de ordem'

Felipe Neto, 37, rebateu os comentários de que estaria brigado com seu irmão, Luccas Neto, 33.

O que aconteceu

Os dois gravaram juntos um vídeo publicado na sexta-feira. Logo após a publicação, viralizou nas redes sociais um corte onde Luccas diz ter ficado magoado por Felipe não ter pagado sua faculdade quando mais novo e fazer questão de pagar a de sua irmã hoje.

O influenciador, então, publicou um texto em seu Instagram rebatendo os comentários de que estaria brigado com Luccas. "É incrível como a maioria não viu o vídeo, só um corte fora de ordem, criando um clima diferente e invertendo reações."

Eu e meu irmão nos amamos mais que qualquer coisa no mundo. Eu morreria para salvá-lo e ele morreria para me salvar. Nós crescemos juntos, com uma ligação que poucos atingem na vida. Felipe Neto



Felipe continuou. "Tivemos distanciamentos? Sem dúvida! Brigas? Também. Família tem isso. Mas nunca deixamos de nos amar imensamente. Sou o padrinho do seu primeiro filho e ele será do meu."

Ele comentou o vídeo. "Ele compartilhou uma dor do nosso passado: o fato de que, quando eu tinha 23 anos e comecei a ganhar dinheiro, deixei a casa da minha mãe (onde morávamos) e não me ofereci pra pagar sua faculdade. Eu não sabia dessa dor e esse momento do vídeo mexeu muito comigo, fiquei com vontade de chorar, de abraçar meu irmão e implorar perdão, voltar no tempo e pagar tudo que ele precisasse."

Felipe Neto explicou que a questão já está superada. "O que preciso que entendam: não existe mais essa dor. Depois do vídeo, o Luccas me explicou que pensou que eu soubesse, que isso estava superado totalmente e que eu poderia cortar do vídeo. Decidi manter, porque eu queria que vocês vissem uma conversa real."

O influenciador criticou os cortes espalhados do vídeo na internet. "Luccas não é ingrato, ele sabe da importância que temos na vida um do outro, mas o corte do vídeo mostra apenas o que os abutres de internet se interessam."

Ele finalizou. "Eu e meu irmão nos amamos infinitamente e nada vai mudar isso. Parem de tirar conclusões por cortes de 1 minuto em vídeo de rede social."