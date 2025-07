Famílias de vítimas do acidente de Marília Mendonça pedem revisão do seguro

Familiares de vítimas que estavam no acidente aéreo que matou Marília Mendonça e mais quatro pessoas querem uma revisão sobre a divisão do seguro.

O que aconteceu

O Domingo Espetacular (Record) de hoje trouxe depoimentos dos familiares, após a alegação que Ruth teria exigido uma parcela maior do mesmo. A mãe de Marília se pronunciou ao programa por meio de seu advogado e informou que "o caso foi resolvido de forma legal, com a participação de todos os herdeiros."

As famílias pedem a revisão da divisão do seguro alegando que foram pressionadas a concordar com os termos para evitar uma longa batalha judicial que poderia se arrastar por anos, atrasando os pagamentos. "Eles já vieram com uma história montada, pronta, para tentar convencer a gente de que aquilo era o certo", disse Euda Dias, ex-esposa do piloto, o comandante Geraldo Medeiros.

Nós sabíamos que era injusto, mas aceitamos. Então cabe a consciência deles se quiserem reverter algo que não foi justo . George Freitas, pai do produtor Henrique Bahia

Rafael Vannucci, que era melhor amigo do produtor Henrique Bahia, também apoiou uma nova revisão do seguro. "Henrique estava com a Marília desde o primeiro ensaio até o último momento da vida dela. Ele foi honrado como precisa? A gente só tá pedindo que fosse feito uma divisão justa. Quantas vidas havia naquele avião? Cinco. Vamos dividir isso por 5 pessoas."

Euda apontou na entrevista à Record que gostaria que a própria família de Marília fizesse esse movimento. "Gostaria que o caminho mais acertado fosse que a família colocasse a mão na consciência."

Euda Dias, ex-esposa do piloto, o comandante Geraldo Medeiros Imagem: Divulgação/Record

Marília foi considerada a vítima com "receita maior de geração de riqueza". Robson Cunha, advogado de Ruth Moreira, disse à CNN que os representantes de todas as partes concordaram com essa divisão. "Na audiência, na qual sequer Dona Ruth estava presente, todos entenderam que a Marília era a mais nova, com maior expectativa de vida e que tinha uma receita maior de geração de riqueza", explicou.

Ainda segundo o advogado de Ruth, a seguradora previa uma apólice de US$ 2 milhões. À CNN, o representante disse que, conforme decidido em juízo, 50% do valor foi destinado a uma conta em nome de Léo, filho de Marília.

Críticas à divisão

George Freitas, pai do produtor Henrique Bahia, disse que as famílias aceitaram a divisão por falta de opção. "A seguradora só paga se estiverem todas as partes de acordo. Caso não aconteça, o valor fica em juízo enquanto as partes discutem. Uma briga dessa poderia levar oito, dez anos. Todos tinham a prioridade de resolver rápido", disse George Freitas a Splash.

Vitória Medeiros, filha do piloto do avião, disse nas redes sociais que a divisão foi "injusta". "Para mim não foi justo. Isso não foi justo. A gente tinha que fazer um acordo, se não iria para a Justiça. Eu fui contrária a essa decisão até o momento em que eu pude", disse Vitória.

O acidente aéreo ocorreu em 5 de novembro de 2021, quando estavam a caminho de um show em Caratinga (MG). Além da cantora e de Henrique, também estavam no avião o tio de Marília, Abicelí Silveira, o piloto e o co-piloto. Aeronave caiu próxima a uma cachoeira após se chocar com um cabo de energia.