Fabiana Justus revela menopausa precoce após tratamento contra câncer

Fabiana Justus, 38, revelou que foi induzida a menopausa precoce durante tratamento de câncer.

O que aconteceu

A influenciadora explicou no Instagram que foi induzida por sua ginecologista para preservar os ovários. "Durante os tratamentos, os médicos induzem a menopausa para tentar proteger os ovários. Então, atualmente estou na menopausa precoce. Faz parte."

Fabiana também contou que está fazendo reposição hormonal. "A minha ginecologista explicou que tem mais ou menos 70% de chance de continuar assim para sempre e uns 30% de chance do meu corpo voltar ao normal após dois anos do transplante. Estou com esperança, vamos ver! Por enquanto, estou fazendo reposição hormonal."

Fabiana Justus realizou um transplante de medula óssea em março de 2024. O procedimento fez parte do seu tratamento contra leucemia mieloide aguda.