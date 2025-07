Mãe de Marília Mendonça nega omissão e diz que brigará por guarda do neto

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça (1995-2021), concedeu uma entrevista ao Fantástico (Globo) hoje sobre a disputa pela guarda de Léo, filho da cantora com o sertanejo Murilo Huff.

O que aconteceu

Ruth chorou e comentou o que sentiu com a decisão provisória da Justiça de conceder a guarda unilateral a Murilo. "Quando a gente perde um filho, a gente morre junto. Você precisa respirar com aquela metade que ficou. Quando me vi sem o meu neto, revivi isso. Voltei a viver esse luto."

Ela afirmou que mantinha uma boa relação com Murilo até o início da disputa pela guarda. "A gente sempre teve uma relação de respeito. Sempre foi de respeito. "

Ruth negou as acusações de negligência e alienação parental. "Ele [Léo] sempre conviveu com a família lá. Ele ama o pai dele. Eu sempre quis que ele convivesse, todo mundo junto. Essa vontade não se quebrou da minha parte. Ele [Murilo] que entrou com o pedido. A gente vivia no respeito. Eu respeitando ele. As festas do Dia das Mães sempre foram aqui, ele vinha pra cá. Havia uma convivência até ele ir lá e pedir a guarda."

A mãe de Marília negou que omitisse de Murilo informações sobre a saúde de Léo. "O cuidado eu faço junto com uma médica, endócrina dele. A gente tem um grupo com todas as babás que entram. Meu marido, eu. O pai sempre soube de tudo. Nunca houve [discordância ou omissão]."

Segundo Ruth, as contas de Léo estão bloqueadas até o fim do processo e que administrava fortuna junto com Huff. "Essa decisão é provisória. As contas estão bloqueadas até se resolver. Tudo que vem de Marília é 100% dele. Ele é o único herdeiro. Ele [Murilo] é o responsável da conta, ele administra e os dois podiam movimentar."

Ruth também negou que exigiu uma parte maior do seguro das vítimas após o acidente. "O povo só esquece que eu tinha um irmão ali também. Não era só minha filha. Eu estava vivendo um luto duas vezes. Eu não conversei com nenhum daquelas pessoas. O advogado disse que o juiz entendeu que a maior parte teria que ser da Marília. Foi uma decisão do juiz."

Robson, advogado de Ruth, confirmou que eles irão recorrer da decisão que deu a guarda provisória a Murilo. "A gente entende que fere o interesse maior, do menor. Ele sempre teve como referência a casa da avó. Fazendo a mudança abrupta, a gente entende como danoso."

Murilo Huff se manifestou por meio de nota e afirmou que não dará entrevistas para preservar o segredo de Justiça. "Até o momento Murilo apenas se pronunciou para se defender de falsas acusações e assim continuará, na intenção de preservar o bem-estar e a imagem do filho. (...) Murilo reafirma que nunca impediu nem impedirá a convivência da avó materna e de sua família com o neto, inclusive tentou um acordo amigável antes do processo, o qual foi ignorado. Garante ainda que a rotina da criação não sofreu impactos, até porque o filho sempre conviveu com o pai. Murilo prioriza a volta para casa após suas apresentações."

Sei que a gente vai resolver essa situação e vai ficar tudo bem. Do jeito que ele pediu, então a gente vai resolver . Dona Ruth, ao responder se tentaria resolver a disputa de forma amigável

Decisão favorável ao pai

O juiz concedeu a liminar para Murilo Huff contra Ruth, alterando a guarda de Leo de compartilhada para unilateral. Na decisão, ele aponta provas apresentadas pelo cantor como graves e urgentes, tendo em vista a gravidade do quadro clínico da criança. Além disso, frisou que Ruth quebrou o elo de confiança com o pai de seu neto, e foi apontada como uma tutora negligente ao tentar omitir de Murilo informações cruciais para manter o pequeno Leo vivo e saudável.

A urgência, neste caso, é manifesta, uma vez que se trata da proteção de criança em situação de vulnerabilidade, exigindo pronta atuação do Poder Judiciário para prevenir prejuízos de difícil ou impossível reparação. Diante desse cenário, impõe-se a atuação célere e eficaz do Estado-Juiz para garantir o pleno exercício do poder familiar pelo genitor e assegurar ao menor um ambiente saudável, seguro e promotor de seu desenvolvimento integral. Trecho da decisão

Murilo e Ruth dividiam a guarda de Leo desde setembro de 2022, dez meses após a morte de Marília Mendonça. O cantor, na ocasião, concedeu a partilha na tutela da criança porque, na época, ainda mantinha uma boa relação com a ex-sogra.