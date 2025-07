Walt Disney: 'Castelo da Cinderela' alemão é declarado Patrimônio Mundial

O castelo de Neuschwanstein, na Baviera, conhecido por ter inspirado filmes de Walt Disney, foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco, anunciou a agência da ONU neste sábado (12/07).

Três outros edifícios reais, também construídos no final do século 19 sob o comando do rei Ludwig 2º da Baviera, que era obcecado por artes, também foram adicionadas à lista: Herrenchiemsee, Linderhof e Schachen.

Neuschwanstein, situado em um rochedo alpino de 200 metros de altura, é o castelo mais visitado da Alemanha e recebeu mais de 1,7 milhão de turistas no ano passado, muitos do exterior.

"Um conto de fadas se tornou realidade para nossos castelos de contos de fadas: somos #PatrimônioMundial!", escreveu o governador da Baviera, Markus Soeder, no X após o anúncio.

Neuschwanstein combina um exterior medieval idealizado e técnicas arquitetônicas consideradas de ponta na época.

Seus salões principais são decorados com pinturas de lendas alemãs e nórdicas, as mesmas histórias que inspiraram o compositor Richard Wagner, para quem Ludwig foi um generoso patrono.

Peter Seibert, da Administração dos Castelos da Baviera (BSV), disse que a inclusão na lista da Unesco "é uma grande responsabilidade, mas também um reconhecimento (...) pelo trabalho que fizemos até agora em preservação".

Philippe, um visitante canadense de 52 anos, ficou surpreso que o castelo ainda não era um Patrimônio Mundial da Unesco. "Temos sorte de ainda poder vivenciar isso", disse ele, chamando a inclusão na lista de "uma ideia muito boa".

Miniatura de Versalhes e caverna artificial

Herrenchiemsee, por sua vez, evoca um Palácio de Versalhes em miniatura na ilha de um lago entre Munique e Salzburgo, uma homenagem ao monarca absolutista Luís 14 da França, que Ludwig admirava.

De fato, Ludwig apelidou Herrencheimsee de Meicost-Ettal, um anagrama do suposto aforismo de Luís 14 L'Etat, c'est moit (Eu sou o Estado).

A terceira residência real que entrou na lista da Unesco é o pequeno castelo de Linderhof, inaugurado em 1878, o único cuja construção foi concluída ainda durante a vida de Ludwig.

Ele mistura elementos da arquitetura barroca francesa do reinado de Luís 14 com toques do estilo rococó desenvolvido no sul da Alemanha.

Seu parque possui uma caverna artificial inspirada na ópera Tannhaeuser, de Wagner, com 90 metros de comprimento e até 14 metros de altura, que abriga uma gruta de Vênus e foi projetada como um refúgio pessoal para Ludwig.

O sistema de iluminação elétrica usado na caverna era de última geração na época, com discos de vidro usados para iluminar a gruta em diferentes cores.

O último dos quatro locais da lista é Schachen, uma casa real no estilo de um grande chalé suíço, onde Ludwig gostava de celebrar o dia do santo de seu homônimo, São Luís, em 25 de agosto. Ela está localizado a 1.800 metros acima do nível do mar, não muito longe de Neuschwanstein.

As residências reais foram planejadas para evocar o romantismo medieval e a fantasia, e refletiam a visão de Ludwig de uma arquitetura teatral e onírica.

A entrada na lista da Unesco não é acompanhada por verbas extras, mas impulsiona o reconhecimento internacional e o turismo. O país onde fica o Patrimônio Mundial também precisa preservar e proteger o local, além de enviar relatórios para a Unesco.

Fazia mais de 25 anos que o pedido para o reconhecimento dos castelos de Ludwig 2º havia sido feito à Unesco.

Gasto com construção levou à queda do rei

Os quatro castelos se tornaram "parte da identidade bávara", diz Seibert, "icônicos e perfeitamente integrados a uma bela paisagem".

Ironicamente, embora o legado arquitetônico de Ludwig seja hoje motivo de orgulho na Baviera - sem mencionar a receita oriunda do turismo -, eles foram parte do motivo de sua queda.

Os altos custos da construção das residências luxuosas levaram o governo da Baviera a destituí-lo, declarando-o insano. Internado no Palácio Berg, ele morreu pouco depois em circunstâncias misteriosas no Lago Starnberg.

Lista da Unesco cresce

Neste ano, cerca de 30 atrações culturais e naturais podem ser incluídas na lista da Unesco, incluído a cidade jamaicana de Port Royal, destruída por um tsunami em 1692, e o centro modernista da cidade polonesa de Gdynia. Do Brasil, está em avaliação a candidatura do Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu, em Minas Gerais.

Atualmente, o Brasil têm sete Patrimônios Mundiais: Parque Nacional do Iguaçu (PR), Costa do Descobrimento: Reservas da Mata Atlântica (BA/ES), Reservas da Mata Atlântica (PR/SP), Complexo de Conservação da Amazônia Central (AM), Complexo de Áreas Protegidas do Pantanal (MT/MS), Ilhas Atlânticas - Fernando de Noronha e Atol das Rocas (PE/RN) e Reservas do Cerrado: Parques Nacionais da Chapada dos Veadeiros e das Emas (GO)

bl (AFP, dpa, ots)