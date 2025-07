Tata Werneck revela sonho com Cauã Reymond: 'Acordei bolada'

Tata Werneck, 41, contou detalhes de um sonho com Cauã Reymond, 45, após ganhar um elogio do galã.

O que aconteceu

Ator comentou publicação da apresentadora com emojis de chamas. Nos comentários, ela revelou o conteúdo do "sonho".

Sem querer cortar o clima, mas outro dia eu sonhei que você disse que eu tinha a perna peluda. Acordei bolada. Volte no meu sonho e justifique. Tata, no Instagram

Eles, que são amigos, já trabalharam juntos no filme "Uma Quase Dupla" (2018). A produção contou com um beijo entre os dois. À época, ela brincou com a situação: