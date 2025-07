Regina Duarte elogia Bolsonaro e critica remake da Globo: 'É traição'

Regina Duarte, 78, elogia Bolsonaro e critica remate da Globo em entrevista ao Podcatia, da apresentadora Catia Fonseca, 56, no YouTube.

O que aconteceu

A atriz relembrou passagem pela Secretaria Especial da Cultura, em governo de Jair Bolsonaro. "Essa história foi muito inesperada. Eu fui convidada em um sábado ou domingo. Segunda-feira eu fui cobrada. Ele falou: "Vem, vem, vem"."

Regina acrescenta que admira o ex-presidente do Brasil. "Eu tinha votado no Bolsonaro, então era o Bolsonaro me chamando. Um homem que eu admirava, um político que sempre admirei e continuo admirando."

A artista revelou que aceitou o cargo por curiosidade. "Eu queria ver como era lá. Eu não me sentia nem um pouco preparada para esse cargo. De jeito nenhum. Mas ele disse: 'Não, tem uma equipe maravilhosa que vai te acompanhar e você traz quem você quiser'. Nenhum amigo quis. Pessoas que eu achava que podiam contribuir comigo."

Apesar de não estar pronta para o cargo, ela considerou a experiência relevante. "Foi muito bom. Eu achei que foi uma experiência importante na minha vida ver como funciona o jogo político, que eles chamam de 'chão do plenário'".

Regina Duarte assumiu o cargo em 4 de março de 2020, mas foi exonerada em 10 de junho do mesmo ano. Ela saiu com previsão para assumir um cargo na Cinemateca Brasileira, que não se concretizou.

Remakes da Globo

Durante a entrevista, Regina criticou os remakes da TV Globo. "Uma coisa que fez sucesso lá atrás e tá sendo refeita agora eu acho uma traição aos atores. Porque se fez sucesso lá, uma coisa que não deu muito certo, que foi mais ou menos, ok, quer refazer e aprimorar. Mas uma coisa que foi bem feita, bem recebida, 100% de audiência?"

Ela reforçou que as novelas antigas podem ser assistidas hoje em dia. "Ainda mais hoje, que você entra lá e pode ver cenas dessa novela que está sendo refeita agora. Eu acho um privilégio viver em um mundo em que o que eu fiz 20 anos atrás está disponível hoje".