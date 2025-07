Morre Jean-Claude Bernardet, mestre do cinema nacional, aos 88 anos

O escritor francês radicado no Brasil Jean-Claude Bernardet morreu hoje, aos 88 anos, no Hospital Samaritano, em São Paulo.

O que aconteceu

Informação da morte do escritor, ator e crítico de cinema foi confirmada pela Cinemateca Brasileira, onde será realizado o velório do escritor. A causa não foi divulgada. Segundo a instituição, ainda não há informações sobre horários.

Ele morava em um apartamento no 30º andar do Edifício Copan, ponto turístico e marco do centro da capital paulista, e chegou a afirmar que a cidade "é um pouco uma droga, vicia". Os andares mais altos do Copan têm como vista as belíssimas imagens do centro da cidade e seus prédios históricos.

É uma vista que me deixa respirar. Fico contemplando a inversão térmica, tem variações constantes, é um espetáculo de luz.

Jean-Claude Bernardet contou ainda que a relação com o centro da cidade seguiu amistosa mesmo após sofrer dezenas de agressões. "Já foi roubado, jogado no chão, agredido".

Obra de Jean-Claude Bernardet

Bernardet colecionou uma ampla contribuição ao cinema e, além de crítico, também atuou como ensaísta, professor, roteirista, escritor, diretor e, mais recentemente, ator.

Ele é autor de livros fundamentais como "Brasil em Tempo de Cinema" (Companhia das Letras), "Historiografia Clássica do Cinema Brasileiro" (Annablume) e "O Nacional e o Popular na Cultura Brasileira" (Editora Brasiliense), este em parceria com Maria Rita Galvão. Sua última obra foi o livro de memórias Wet mácula: memória/rapsódia (Companhia das Letras), escrito em parceria com Sabina Anzuategui.

Ele chegou a ganhar o prêmio de melhor ator no Festival de Brasília em "FilmeFobia" (2008), de Kiko Goifman. Também teve papéis em filmes como A Navalha do Avô, Periscópio, Pingo D'água e Fome. O crítico definia seu trabalho como ator como "uma opção radical".

Em entrevista concedida ao Estadão em 2016, ele descreveu que a interpretação surgiu como opção em "uma época de grande depressão".

Nos anos 1950, o crítico passou a escrever para o Suplemento Literário, do Estadão, a convite de Paulo Emílio Salles Gomes. Professor emérito na ECA-USP, Bernardet viveu muitos anos no 30º andar do Edifício Copan, no centro de São Paulo.

À capital paulista, dedicou um filme: "São Paulo, Sinfonia e Cacofonia", de 1994.