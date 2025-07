Modelo que abandonou OnlyFans viralizou após vídeo de suruba em lancha

A influenciadora Sophie Buttini, 26, abandonou o universo do conteúdo adulto. Ela disse que não se reconhecia mais na profissão.

Eu dizia que era só trabalho, só uma fase, que o dinheiro justificava tudo [...] Eu não via mais a Sophie, só uma via uma personagem que inventei para sobreviver. Sophie, no Instagram

Quem é a ex-produtora de conteúdo

Modelo nasceu na Argentina e foi naturalizada brasileira. A jovem, que representou o Paraná no Miss Bumbum 2023 e trabalhou como faxineira antes de alcançar o sucesso no OnlyFans.

Ela ganhou fama por gravar uma "suruba" em lancha. À época, ela conheceu Lana Borges e Luiza Marcato, outras produtoras de conteúdo.

A suruba foi muito real. Elas estavam bêbadas [...] Uma das amigas estava de óculos e ficou um pouco perdida. Ela dizia: 'eu nem sei o que chupar'. Tinha dedo, tinha tanta coisa. Jogamos o 'surubão' no Telegram e o vídeo vazou, acabou viralizando. Chegou nos EUA, no Paraguai, no Chile. Foi impressionante Sophie, durante podcast do grupo Pagode da Ofensa

Sophie Buttini foi uma das concorrentes ao Miss Bumbum 2023 Imagem: Reprodução/Instagram

Modelo diz "assustar homens" por onde passa. "Sou sensual por natureza e gosto de me exibir. E isso dá brecha para as pessoas mandarem mensagens. Mas, pessoalmente, parece que os homens têm medo de mim. Muitos me veem nos lugares e fogem, não me abordam nem para foto", disse em entrevista ao Hermanas Podcast em fevereiro de 2023.

Ela se considera sensual por natureza e disse que adora se exibir. Por isso, acredita que isso abre brecha para as pessoas mandarem mensagens quentes. "Os homens estão bem atiradinhos, recebo cantadas e nudes todos os dias, mas lido bem com isso. E tem mulheres também, elas são mais diretas. Recebi mensagem de famosas que fazem a linha santinha".