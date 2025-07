Michael C. Hall justifica mais um retorno à Dexter: 'Segunda chance'

Dexter Morgan é um daqueles personagens "duros de matar". Não somente na série, lançada em 2002, mas também para os fãs. Isso porque, mesmo depois de muitos anos após o encerramento da série original, em 2013, ele continua voltando. Primeiro em "New Blood", de 2021, e, agora, em "Ressurreição", que chega ao Paramount+.

Como Michael C. Hall retorna ao papel pela terceira vez, não é spoiler dizer que o assassino em série justiceiro não morre ao final de "New Blood"; ao contrário: ele precisa voltar à ativa para ajudar seu filho, Harrison, que carrega o trauma e a complexa herança deixada por seu pai.

O personagem está nos meus ossos, passei tanto tempo com ele. Mas agora, com essa segunda chance na vida, tudo parece novo. Tem algo fermentando, quase como reconectar com quem ele era quando o conhecemos. Michael C. Hall, em entrevista a Splash

Com C. Hall, quem retorna é David Zayas como o detetive Angel Batista. Agora, no entanto, é ele quem caçará Dexter. "Não sabia o que esperar, afinal nunca revisitara um papel assim. Mas com minha experiência de vida e as novas camadas do Batista, foi como conhecê-lo de novo depois de 20 anos, mas com raízes sólidas."

Michael C. Hall como Dexter Imagem: Zach Dilgard/Paramount+ with SHOWTIME

Subversivo

"Dexter" foi lançado antes dos tempos áureos que vivemos do true crime atualmente. Se hoje discutimos se podemos ou não amar um anti-herói, à época era comum amar Dexter Morgan, mesmo se tratando de um assassino em série.

Para Michael C. Hall, essa dualidade faz parte do "charme" da série, que se vê em uma espécie de "área cinzenta". "É subversivo fazer o público torcer por alguém que não deveria. Suas vítimas 'facilitam', mas eu nunca quis passar pelo estresse dele. A série fala sobre essa vontade de fazer uma 'justiça vigilante', mas sem a endossar."

Mesmo sendo considerada uma produção "subversiva" pelo próprio protagonista, é inegável o tamanho do fandom de "Dexter", que se mantém até hoje."O streaming trouxe novos fãs, gente que assistiu agora me dizendo ser viciada. Essa é a vitalidade de 'Dexter': novas gerações descobrindo."

Traumas

Por se tratar de uma série com diversos assassinatos - até mesmo de personagens importantes - é de se esperar que ela crie "traumas" naqueles que assistem. No caso de "Dexter" isso vai além e afeta até mesmo os atores.

Questionado sobre as mortes que marcaram, Michael C. Hall é categórico e relembra a famigerada morte de Rita, interpretada por Julie Benz. Ela morre ao final da quarta temporada de "Dexter", assassinada por Arthur Mitchell, também conhecido como Trinity Killer, e encontrada por Dexter na banheira de sua casa, coberta de sangue, com o filho, Harrison, chorando ao lado dela.

Por fim, outra morte que ainda é lembrada é a da irmã de Dexter, Debra Morgan, que foi muito marcante para C. Hall, assim como para Zayas. Ela morre ao final da oitava temporada de "Dexter", após ser baleada por Oliver Saxon (também conhecido como Daniel Vogel). Ela sofre uma parada cardíaca sendo declarada com morte cerebral, levando Dexter a desligar os aparelhos que a mantinham viva.