Marcos Mion faz discurso emocionado e defende aposta do Caldeirão

Durante o final do concurso "Caldeirão de Vozes" no Caldeirão com Mion de hoje, o apresentador se emocionou ao defender a competição de críticas.

O que aconteceu

Antes de anunciar o grupo vencedor, Mion comentou a aposta. "Eu quero dizer, em nome de todo o time Caldeirão, o quanto estamos orgulhosos de trazer para o nosso palco essa competição. A gente mergulhou nesse universo depois de uma sugestão do nosso chefe. (...) É uma honra levar para todo o Brasil a riqueza musical desse país, numa roupagem que, mesmo sendo brilhante, ainda é pouco divulgada."

Nós reunimos grupos vocais de todo o Brasil, cada um com sua história, com seu estilo, repertório, sotaque, figurino e religião, sem distinguir nada, nem ninguém. Nosso único filtro aqui foram a qualidade e a emoção, e isso todos que participaram tem de sobra. Marcos Mion

Marcos Mion continuou. "Ninguém deve subestimar o gosto do povo brasileiro por conteúdo de qualidade, por conteúdo que pode ser considerado difícil. Porque o que é bom, o que tem alma, gera sinergia, empatia e o povo brasileiro sabe, sim, reconhecer e apreciar. E esse concurso é a prova disso."

Ele também citou que essa não é a primeira competição que apresenta e que sempre gosta de citar Rocky Balboa, personagem de Sylvester Stallone. "Queridos, a mensagem é a seguinte: 'A vida não é só raios de sol e arco-íris, porque não é sobre o quão forte você consegue bater. É sobre o quanto você consegue suportar de dor e continuar seguindo em frente."

A primeira edição do concurso de corais premiou o Coral Livre. O conjunto vocal levou um troféu, o título de campeão e um prêmio de R$ 100 mil.