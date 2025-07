Lázaro Ramos rebate apelido de cabeçudo: 'É inteligência'

Lázaro Ramos, 46, rebate apelido de cabeçudo feito por Taís Araújo, 46, nas redes sociais.

O que aconteceu

O ator postou um vídeo no Instagram para comentar o apelido que a esposa deu. "Que história é essa de cabeçudo, hein, mozinho? Carrão tem uma cabeçona, uma cabeça grande, que você vê. A minha não é tão grande!"

Lázaro ainda comparou o tamanho de sua cabeça com a do amigo Wagner Moura. "Se você comparar, inclusive, fotos minhas com as do Wagner, vai ver que a dele é realmente uma coisa. É a minha inteligência que é grande, gente".

Taís Araújo chamou o marido de cabeçudo após ensinar Humberto Carrão a não sair com a cabeça tão grande nas selfies. Ela disse que tinha conhecimento por conta de Lázaro Ramos também sofrer com isso.

Humberto Carrão virou alvo de memes por sair em uma foto com Bella Campos com a cabeça um pouco maior do que a dela. O ator e amigos entraram na brincadeira nas redes sociais.