Kelly Osbourne rebate vídeo falso feito por IA: 'Meu pai não está morrendo'

Kelly Osbourne, 40, desmentiu rumores sobre a saúde do pai, o cantor Ozzy Osbourne, 76, por meio de publicação nas redes sociais.

O que aconteceu

Vídeo que circula nas redes sociais teria sido criado por inteligência artificial. "No vídeo, há uma voz que diz 'Não preciso de um médico para me dizer que vou morrer. Eu sei que vou morrer'".

O que há de errado com vocês? Por que alguém perderia seu tempo fazendo um vídeo como este?

Ela ressaltou que o pai "não está morrendo". "Sim, ele tem Parkinson, e sim, a mobilidade dele está completamente diferente do que costumava ser, mas ele não está morrendo".

Músico lida com problemas de saúde há décadas e, em 2020, tornou público o diagnóstico de Parkinson. Em 2023, ele anunciou sua aposentadoria dos palcos. No ano passado, o artista contou que faz um tratamento com células-tronco.