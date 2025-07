Irmã de Zé Felipe comenta separação do cantor: 'Não fiquei triste'

Jéssica Beatriz, 31, comentou com seus seguidores sobre a separação de seu irmão, Zé Felipe, de Virginia. O casal anunciou que não estava mais junto em maio.

A influenciadora abriu uma caixa de perguntas no seu Instagram e foi questionada se ficou triste pela separação do irmão. "Não (fiquei triste). Não fiquei triste nem com a minha (separação), vou ficar com a dos outros? A gente tem que ser feliz."

Jéssica completou. "O que é da porta para dentro de casa, só o casal na sua intimidade é que sabe o quê acontece."

A influenciadora anunciou sua separação de Sandro Pedroso, pai do seu filho, em 2020. Os dois ficaram juntos por seis anos.

Além de Zé Felipe, outro filho de Leonardo também se separou este ano. Em fevereiro, o namoro de um ano de Matheus Vargas e Hariany Almeida chegou ao fim.

João Guilherme, também filho de Leonardo, também anunciou em fevereiro o fim do seu namoro com a atriz Bruna Marquezine.