'Êta Mundo Melhor!': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 14/7 a 19/7

A novela "Êta Mundo Melhor", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.

Leia o resumo completo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 14 de julho

Asdrúbal explica para Candinho e Picolé seu plano para encontrar Samir. Sônia convida Quincas para sair, e os dois acabam tendo que lavar pratos. Sandra briga com Nádia e tem sua liberdade condicional revogada. Disfarçado, Asdrúbal conhece Samir, e Zulma desconfia do professor. Cunegundes descobre que pode ter esmeraldas em suas terras. Celso informa a Tamires que não comprará mais o dancing para Sandra. Celso se declara para Estela. Ernesto confessa a Tamires que planeja se vingar de quem o deportou. Ernesto ajuda Sandra a fugir da prisão. Candinho se encanta por Dita.

Terça-feira, 15 de julho

Manoela afasta Candinho de Dita. Ernesto avisa a Zenaide que foi buscar Samir, e ela arma um plano com Simbá para enganar o vigarista. Celso revela a Estela que Sandra fugiu da cadeia. Zulma convoca Celso, e Samir questiona se ele conhece seu pai. Candinho manda flores para Dita, e Manoela não gosta. Cunegundes planeja colocar Zé dos Porcos para encontrar as supostas esmeraldas em suas terras. Candinho recebe uma carta anônima avisando que seu filho foi encontrado.

Quarta-feira, 16 de julho

Candinho e Picolé comemoram, e Asdrúbal os alerta. Candinho entrega o dinheiro do resgate no local combinado, e Ernesto foge com sua parte. Zenaide é obrigada a levar Simbá até Candinho. Candinho fica radiante com a volta de seu filho. Anabela passa mal, e Lauro e Estela vão ao seu encontro. Zulma nota a ausência de Simbá e questiona Zenaide. Manoela pede que Candinho se afaste de Dita. Picolé desconfia de Simbá. Asdrúbal comenta com Celso que acredita que Candinho esteja sendo vítima de um golpe. Celso pede que Simbá mostre sua marca de nascença.

Quinta-feira, 17 de julho

Celso desmascara Simbá, que foge da mansão. Candinho sofre com a constatação de que sofreu um golpe. Ernesto revela seus planos a Tamires. Zenaide descobre que foi enganada por Ernesto. Candinho encontra Simbá e questiona o menino sobre o golpe. Carmem manipula Candinho. Dita tenta apoiar Candinho, mas Manoela impede a filha de se aproximar. Asdrúbal sugere que Candinho contate Sabiá novamente. Lauro e Tobias chegam à pensão de Margarida. Simbá volta para a casa de Zulma, que confronta Zenaide sobre o golpe dos dois. Simbá descobre que Samir é o filho verdadeiro de Candinho.

Sexta-feira, 18 de julho

Simbá afirma que Samir jamais encontrará seu pai. Sabiá diz a Candinho que Simbá é quem os levará até Samir. Celso tenta convencer Araújo a aplicar um novo golpe na fábrica de Candinho. Olímpia pressiona Lauro a sair com ela, e Tobias se incomoda. Sabiá corteja Dita. Asdrúbal pede ajuda a Haydée com seu novo disfarce. Anabela agradece a Estela por seu cuidado. Anacleto, pai de Maria Divina, permite que ela namore Zé dos Porcos. Zé dos Porcos afirma a Cunegundes que tem um baú de pedrinhas verdes encontradas em suas terras, mas descobre que está vazio. Celso confronta Simbá, e Zulma flagra os dois.

Sábado, 19 de julho

Celso é obrigado a contar toda a verdade sobre Candinho para Zulma. Lúcio exige que Dita use um vestido de gala para se apresentar na rádio. Candinho se oferece para comprar o vestido para Dita, mas Manoela não permite. Zulma e Celso deduzem que foi Zenaide quem tentou apresentar Simbá como o filho de Candinho. Quincas perde os cachorros que estava cuidando. Asdrúbal convida Margarida para sair. Celso e Estela se beijam. Manoela usa suas economias para comprar o vestido de Dita. Zulma confronta Zenaide.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.