Êta Mundo Melhor! hoje (12): veja resumo do capítulo deste sábado

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (12) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Candinho gosta de conhecer Samir, e Zulma e Zenaide resgatam o menino. Picolé pede abrigo a Candinho, e afirma que ajudará o rapaz a encontrar seu filho. Samir acompanha, contrariado, Zulma, que sai para aplicar golpes. Ernesto trabalha como promotor de rua. Asdrúbal comenta com Celso que pensa em novas maneiras de procurar o filho de Candinho. Margarida repreende o comportamento de Quincas. Quitéria pede para Celso deixá-la trabalhar com Candinho. Estela reencontra Celso, e os dois marcam um encontro. Samir afirma a Jasmin que a levará com ele quando for encontrado por seu pai. Picolé e Candinho se animam com os novos planos de Asdrúbal para a busca de Samir.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.