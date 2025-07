'Não foi fácil': Edu Guedes se emociona após diagnóstico de câncer

Edu Guedes publicou um vídeo em suas redes sociais para tranquilizar os fãs sobre sua saúde após o diagnóstico de câncer de pâncreas.

O que aconteceu

Após receber alta antes do previsto, o apresentador falou sobre seu estado de saúde. "Não tem como ser diferente. Foram quatro cirurgias em praticamente 15 dias. Então não foi fácil."

Tem notícia que muitas vezes na vida, a gente não tá preparado para ela. Mas também a gente não tem tempo para se preparar. Ao mesmo tempo, a gente não pode lamentar. Edu Guedes

O chef se emocionou e mandou um recado. "Se a gente tiver cabeça boa, a gente consegue resolver da melhor forma."

Ele ainda falou que vai precisar fazer um trabalho pulmonar nas próximas semanas. "Essa semana eu devo fazer umas coisas aqui em casa, não posso fazer fora ainda. Tenho que fazer um trabalho pulmonar também e aí a gente vai sentindo no dia a dia."

Câncer no pâncreas

Edu Guedes foi diagnosticado com câncer de pâncreas dia 5 de julho. Inicialmente, o apresentador foi diagnosticado com uma infecção originária de cálculo renal e seria operado apenas para a remoção do cálculo.

Os exames também apontaram o tumor maligno no pâncreas, e a cirurgia durou seis horas no total. "Ele retirou a cauda do pâncreas, alguns gânglios e o baço", explicou o apresentador em um vídeo.

O chef teve alta da UTI na última quarta-feira (9) e permaneceu mais dois dias no hospital. Edu Guedes voltou para casa ontem (11).