'Compro calcinhas pra ele': após vídeo íntimo vazar, eles faturam com pornô

Um vídeo vazado do casal Ary, 32, e Luiz, 30, fazendo sexo com um homem causou um climão na cidade de Apucarana (PR), onde eles moravam. Até os amigos se afastaram. "Ninguém falava mais com a gente", afirma Ary.

O pai de Ary, um "policial conservador", não soube lidar bem ao ver a intimidade da filha e do genro exposta na internet. Os pais de Luiz também reagiram mal. Isolados, eles tiveram de se mudar para Curitiba, para se afastarem das críticas.

ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.

Mas o que era para ser um problemão virou fonte de renda quando Ary e Luiz decidiram usar o engajamento involuntário do vídeo íntimo para criar perfis de conteúdo adulto em plataformas como Privacy e OnlyFans.

Hoje, eles contam que ganham mais do que faturavam com um pet shop que mantinham em Apucarana. "Depois que viralizou nosso vídeo, passamos a ganhar bem. Hoje a gente ganha cerca de R$ 40 mil, R$ 50 mil por mês. Mas dá trabalho."

Como tudo começou: 'Você é gay?'

Ary e Luiz também gravam conteúdo para plataformas adultas Imagem: Reprodução

Ary e Luiz se conheceram em Apucarana e estão juntos desde 2019. Na época, ela estudava veterinária e ele era o dono de um pet shop na cidade. Um dia, ela foi levar a cachorra de uma prima para dar banho e viu Luiz: foi interesse imediato.

Ary conseguiu o número dele, mandou mensagem, mas foi "esnobada" porque na época ele namorava. O namoro deles só começou meses depois, quando Luiz ficou solteiro.

No começo, os dois mantinham um relacionamento heterossexual. Até que um dia Ary precisou formatar o celular de Luiz e encontrou fotos e vídeos dele com outros homens. Chocada com a descoberta, perguntou ao namorado se ele era gay, mas ouviu que, na verdade, Luiz é bissexual.

Quando ela formatou e fez o backup, voltaram todas as fotos e vídeos que eu tinha apagado. Ela falou: 'o que é isso? você é gay?'. Eu falei: 'não, não sou gay, sou bissexual'. Expliquei que eu curtia os dois. Ficou um climão, mas aí ela falou que também é bissexual e surgiu uma curiosidade.

Luiz

'Fiquei chocada'

A "curiosidade" era o desejo de se tornar um casal liberal. Eles, então, entraram em uma sala de bate-papo online, conheceram uma pessoa que se identificava como "casado sigiloso" e marcaram de se encontrar.

Ary e Luiz estão juntos desde 2019 e vivem uma relação liberal Imagem: Reprodução

No início, foi estranho para Ary ver o namorado com outro homem.

Até então, nunca tinha visto dois homens juntos. Já tinha saído com casal, mas nunca tinha visto homem com homem. Na primeira vez, fiquei chocada porque vi um cara em cima dele.

Ary

Depois que o "casado sigiloso" foi embora, pairou um "climão" entre os dois.

Quando olhei para a Ary, ela estava com cara de chocada. Ficou aquele clima ruim dentro de casa, um silêncio, ninguém conseguia falar nada um para o outro. Depois de um tempo, eu perguntei: 'e aí, o que você achou? Se você não curtiu, a gente não faz mais'. Mas ela foi de boa, foi apenas a reação inicial àquela nova experiência.

Luiz

Depois da primeira vez, eles aderiram em definitivo à relação liberal e passaram a frequentar casas de swing. Um dos acordos do relacionamento deles é que Luiz e Ary fazem tudo juntos. Ou seja, o pré-requisito para terceiros que queiram ser "marmita do casal" é a interação com ambos, sem distinção.

'Esculachados' na cidade

E foi em uma dessas casas de swing que tudo mudou após alguém vazar o tal vídeo íntimos deles —na cena, Luiz aparecia de calcinha transando com outro homem. A gravação foi exposta em grupos da cidade, o conteúdo viralizou e eles foram "esculachados", diz Ary.

A dona do espaço que eles alugavam para o pet shop pediu a devolução do imóvel e os dois precisaram fechar a loja. Já os amigos não queriam ser vistos ao lado deles "para não serem tachados como swingueiros".

Foi um amigo do casal, que já trabalhava com conteúdo adulto, quem os aconselhou a também aderir a esse universo porque "tinham o perfil".

Eles decidiram aproveitar. O conteúdo para os assinantes é de casal, em que o diferencial é mostrar Luiz com outros homens ao lado da esposa. Um dos detalhes que mais chama a atenção é o fato de Luiz, frequentemente, usar calcinha no sexo.

Esse desejo, diz ele, foi algo que surgiu aos poucos, na medida em que a intimidade com Ary aumentava e, claro, com o aval e o apoio da esposa.

Minha pira em usar calcinha surgiu após eu conseguir me abrir com ela, me sentir plenamente à vontade. Antes, eu já saia com outros homens, mas sem esse detalhe.

Luiz

Ela afirma que curte assistir o marido com outros homens e faz questão de comprar as calcinhas para o casal.

"Eu gosto de ver, dou minhas calcinhas para ele. Sou eu que compro, escolho e ele decide qual gosta mais, qual quer usar. Mas as calcinhas são todas minhas, que eu compro para a gente."

As interações entre o casal —só os dois— também não têm tabus. "Eu faço beijo grego nele. Faço fisting [colocar a mão no ânus] e uso cinta peniana para penetrá-lo."