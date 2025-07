Como o vestido de noiva de Thássia Naves foi parar em Vale Tudo?

A influenciadora Thássia Neves sobre ter emprestado seu vestido de casamento para Maria de Fátima, personagem de Bella Campos em Vale Tudo (Globo), em entrevista à Glamour.

O que aconteceu

Maria de Fátima usou quatro vestidos em seu casamento com Afonso Roitman, vivido por Humberto Carrão, sendo um deles da influenciadora Thássia Neves. O vestido foi feito sob medida para a influenciadora que se casou em 2019 com o agrônomo Artur Attie.

Confesso que fiquei surpresa com o pedido (risos). Mas amei saber que o vestido que marcou minha vida também marcou tantas pessoas. Até hoje recebo muitos elogios. É uma peça feita sob medida que tem um super significado em um dos momentos mais felizes e especiais da minha vida. Thássia Neves

Thássia contou que ficou muito feliz com a repercussão da peça nas redes sociais. "Eu confesso que não esperava essa repercussão toda, mas estou amando o carinho do público e poder ver ele na TV, num espaço tão lindo, artístico… me emociona muito e me trouxe uma nostalgia deliciosa."