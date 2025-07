Com irmãos mais unidos, Oasis volta para a casa e emociona Manchester

Localizada na região noroeste da Inglaterra, Manchester está acostumada a temperaturas amenas durante o ano todo - mesmo no verão. Quis o destino, no entanto, que o primeiro show do Oasis na cidade, após mais de 16 anos, fosse justamente no fim de semana que promete ser o mais quente do ano.

O calor de 30°C não afastou os fãs do Heaton Park, um dos locais mais tradicionais para festivais de música e onde os irmãos Gallagher já se apresentaram cinco vezes nos tempos áureos, antes do embate entre Liam e Noel que levou ao fim da banda, em 2009.

Ali, no meio das 80 mil pessoas, deu para sentir que o show era mais do que um evento artístico: os meninos de Manchester, "our boys", como eram chamados por alguns fãs, estavam em casa.

Não à toa, Manchester está lotada de fãs que vieram para um total de cinco shows nos próximos dias. Há cartazes, exposições e muitas outras atrações para quem quer conhecer mais sobre os Gallagher ou apenas beber um "pint" de cerveja enquanto escuta os sucessos da banda em algum pub.

Como foi o show?

Às seis horas da tarde em ponto, com o sol ainda alto, a banda de britpop Cast iniciou os trabalhos e fez uma rápida apresentação de cerca de 40 minutos. Logo em seguida entrou Richard Ashcroft, ex-Verve, que botou a pista para cantar com sucessos como "Sonnet", "Lucky Man" e "Bitter Sweet Symphony" - esta última, considerada "um hino" entre os britânicos.

Imagem: Divulgação

O sol ainda brilhava quando "Fuckin' in the Bushes", a música instrumental que introduz o Oasis no palco, começou a tocar, para delírio dos fãs. Liam e Noel subiram ao palco juntos, deram as mãos e estavam visivelmente mais animados e entrosados. Durante o show, eles trocaram olhares e se revereciaram, sem sinal das rusgas do passado.

"Este é o lugar. É a p***a do lugar", soltou Noel ao microfone. Andy Bell, Gem Archer, Paul "Bonehead" Arthurs e Chris Sharrock acompanharam os Gallagher, abrindo a noite de reencontro com as origens da banda ao som de "Hello". "It's good to be back" ("é bom estar de volta"), refrão da canção, é repetido com força pelo vocalista e pelos fãs. A voz de Liam, que já andava sofrida pela vida de excessos dele, surpreende pela potência e afinamento, para delírio dos presentes.

Foi a deixa para começarem a voar copos e garrafas de água para a frente da pista. Sim, aparentemente, era uma tradição dos shows da banda esses arremessos livres, antes feitos com urina (pelo que contaram dois nativos de Manchester com quem fiz amizade). Ainda bem que dessa vez foi apenas cerveja e cidra.

Mãos dadas e troca de olhares: Oasis volta para casa com show em Manchester Imagem: Divulgação

Sem mistério, o setlist seguiu o mesmo dos dois primeiros shows em Cardiff (País de Gales). Seguiram-se "Acquiesce" e "Morning Glory" - esta última dedicada ao "chefe" Pep Guardiola, que comanda o Manchester City (time pelo qual Liam e Noel são fanáticos). Guardiola, que provocou furor na (discreta) chegada, também estava "presente" no palco por meio de um totem de papelão com sua foto e o escudo do City.

As referências ao futebol, aliás, eram inúmeras. As camisas esportivas da Adidas estavam por toda parte, assim como as do City. E, assim como fez em Cardiff, durante "Cigarettes & Alcohol", Liam pediu que os fãs fizessem o "poznan", uma formação que se tornou clássica nas arquibancadas durante os jogos do City, em que os torcedores ficam de costas para o campo, com os braços nos ombros uns nos outros, e começam a cantar e a pular.

Pode parecer estranho para quem não está acostumado, mas a platéia aguardava o momento ansiosamente e a apresentação ficou ainda mais eletrizante depois disso, provando que os mancunianos são fanáticos por Oasis tanto quanto por futebol.

Guardiola não foi o único a causar entre os presentes. A presença dos filhos de Liam, Gene e Lennon, bem como de Anaïs, filha de Noel, também atraiu olhares curiosos. Anaïs, aliás, tem comparecido em todos os shows até agora e postado em seu Instagram - sobre o show em Manchester, ela disse que é "mágica".

Oasis durante show de retorno da banda em Manchester Imagem: Jordan Curtis Hughes/Divulgação

No meio da apresentação, Liam faz uma pausa estratégica para repor as energias no backstage enquanto Noel assumiu os vocais. É com ele que ouvimos as baladas "Talk Tonight", "Half the World Away" e "Little by Little". A energia do show dá uma baixada; dá para sentir o cansaço de quem esperou seis horas ou mais debaixo de um sol escaldante batendo forte. Mas logo Liam está de volta para "D'You Know What I Mean", "Stand by Me" e a favorita da maioria dos fãs de longa data ali, "Cast No Shadow".

A apresentação já caminhava para o fim quando Liam avisou que seria a última música - obviamente, sabendo que nós sabíamos que não era. "Obrigado por terem ficado com a gente. Eu sei que somos difíceis, mas querem tentar ficar na banda?", provocou, emendando o clássico "Rock 'n' Roll Star". A multidão esquece cansaço, suor, fome, sede, dor nas costas e tudo mais e volta a cantar a plenos pulmões assim que ele volta ao microfone.

Após uma breve pausa, a banda retorna para o "bis" esperado. "The Masterplan", "Don't Look Back in Anger", e o grande hit "Wonderwall" estão na lista, fechada grandiosamente com "Champagne Supernova".

Liam durante o show do Oasis em Manchester na sexta-feira (11) Imagem: Divulgação

Uma bateria de fogos de artifício de dez minutos encerra a apresentação. Eram pontualmente 22h30 quando o Oasis deixou o palco enquanto os fogos ainda estouravam - o Heaton Park fica em uma área residencial e o fim do show não poderia ultrapassar aquele horário. Enquanto os fogos ainda brilhavam no céu, os fãs, em êxtase, comemoravam o retorno dos irmãos de Manchester para casa. Como diz a música, é bom estar de volta.

Setlist- Heaton Part 11/7

Hello

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Bring It on Down

Cigarettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Talk Tonight

Half the World Away

Little By Little

D'You Know What I Mean?

Stand By Me

Cast No Shadow

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock 'n' Roll Star

Bis

The Masterplan

Don't Look Back in Anger

Wonderwall

Champagne Supernova