Bong Joon-ho, diretor de 'Parasita', elege 10 melhores filmes do século 21

O aclamado diretor sul-coreano Bong Joon-ho, 55, vencedor do Oscar por "Parasita" (2019), compartilhou sua seleção pessoal de melhores filmes deste século em pesquisa realizada pelo The New York Times. Conhecido por obras que unem crítica social, suspense e humor ácido, Bong escolheu títulos com estilos variados. Confira o ranking a seguir e onde cada obra.

'Asako I & II' (2018)

O filme narra a história de Asako, que se apaixona perdidamente por Baku, um jovem misterioso que desaparece de repente. Dois anos depois, ela reencontra alguém idêntico a ele, mas com uma personalidade completamente diferente. O filme dirigido por Rysuke Hamaguchi foi aclamado em festivais. Não está disponível no streaming.

'Asako I & II' (2018) Imagem: Divulgação

'Lazzaro Felice' (2018)

Consiste em uma fábula moderna sobre Lazzaro, um camponês ingênuo e bondoso que vive em uma aldeia isolada. O protagonista acaba envolvido em uma trama surreal que atravessa o tempo e a crueldade humana. Embora tenha conquistado o prêmio de Melhor Roteiro em Cannes, o longa da diretora Alice Rohrwacher não foi indicado ao Oscar. Disponível no Netflix.

Cena de 'Lazzaro Felice' (2018) Imagem: Divulgação

'Mad Max: Estrada da Fúria' (2015)

O longa traz uma explosiva corrida pela sobrevivência em um deserto pós-apocalíptico. Nessa ambientação, Max e Furiosa desafiam o tirano Immortan Joe. O longa dirigido por George Miller foi um sucesso estrondoso e levou seis Oscars, incluindo Melhor Montagem, Figurino e Direção de Arte. Tom Hardy e Charlize Theron estão nos papéis principais. Disponível no Max.

Immortan Joe, de "Mad Max: Estrada de Fúria" Imagem: Divulgação

'Onde os Fracos Não Têm Vez' (2007)

Um dos maiores sucessos dos irmãos Joel e Ethan Coen. Javier Bardem, Josh Brolin e Tommy Lee Jones protagonizam uma sangrenta caçada após um homem encontrar uma mala cheia de dinheiro no deserto do Texas. O filme conquistou quatro Oscars, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Ator Coadjuvante para Bardem. Disponível no Mercado Play e para aluguel no Prime Video.

Cena de "Onde os Fracos Não Têm Vez" (2007) Imagem: Divulgação

'Um Estranho no Lago' (2013)

De Alain Guiraudie, acompanha Franck (Pierre Deladonchamps), um jovem que frequenta um lago onde homens buscam encontros casuais. Lá, ele se apaixona por Michel (Christophe Paou), mas acaba testemunhando um assassinato, mergulhando em uma atmosfera de desejo e perigo. Disponível no Globoplay e Prime Video.

Cena do filme 'Um Estranho no Lago' Imagem: Divulgação

'O Dia em que Ele Chegar' (2011)

No filme, o cineasta Seong-jun surge em dias repetitivos e encontros ambíguos pelas ruas de Seul. Dirigido por Hong Sang-soo e estrelado por Yoo Jun-sang, trata-se de um retrato poético e bem-humorado sobre relacionamentos e o acaso. Não está disponível no streaming.

Cena do filme 'O Dia em que Ele Chegar' (2011) Imagem: Divulgação

'A Rede Social' (2010)

Com direção de David Fincher e Jesse Eisenberg no papel de Mark Zuckerberg, narra a controversa criação do Facebook. Mostrando as batalhas judiciais e conflitos pessoais que marcaram a ascensão da rede social mais famosa do mundo. O filme ganhou três Oscars: Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Montagem e Melhor Trilha Sonora. Disponível no Max.

Cena do filme "A Rede Social" (2010), de David Fincher Imagem: Reprodução

'Guerra dos Mundos' (2005)

Steven Spielberg dirige Tom Cruise em uma adaptação moderna do clássico de H.G. Wells. Na trama, a Terra é atacada por alienígenas e um pai luta desesperadamente para salvar seus filhos em meio ao caos. O filme foi indicado a três Oscars, mas não venceu. Disponível no Mercado Play e para aluguel no Prime Video.

Dakota Fanning em cena de "Guerra dos Mundos" (2005) Imagem: Divulgação

'Zodíaco' (2007)

David Fincher conta a história real da caçada ao assassino do Zodíaco. O crime aterrorizou São Francisco nos anos 1970. Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. e Mark Ruffalo lideram o elenco em um thriller tenso que mergulha na obsessão e na incerteza. Disponível no Max.