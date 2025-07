Áudios, rifa e divisão de seguro: mãe de Marília mergulha em polêmicas

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, está no centro de uma série de polêmicas após briga pela guarda do neto, Leo, vir à tona. A empresária teve áudios vazados, foi acusada de exigir 50% de seguro do acidente aéreo e, também, criticada por rifar objetos da cantora.

Mensagens de Dona Ruth para babás

As babás que cuidam de Leo, 5, tiveram um papel fundamental na vitória de Murilo Huff, 29, contra Dona Ruth Moreira na briga pela guarda do filho. O sertanejo apresentou à Justiça áudios trocados apresentados pelas funcionárias, que continham ordens expressas da mãe de Marília Mendonça (1995-2021) para omitir informações sobre a saúde da criança.

Leo é portador de diabetes mellitus tipo 1, condição crônica que demanda vigilância rigorosa, aplicação diária de insulina e alimentação controlada. Além de constante supervisão, os tutores do menino precisavam estar alinhados nos conhecimentos de quaisquer outras condições de saúde que pudessem interferir nos cuidados da doença.

Dona Ruth acumula polêmicas Imagem: Reprodução/Instagram

Ao dar ordens às funcionárias, ela proferiu as seguintes instruções: "Não fala pro Murilo que ele [Leo] tá tomando antibiótico", "Esconde o remédio", e "o Murilo quer se meter onde não sabe".

Advogado Robson Cunha, que representa a mãe da artista, afirmou que Ruth irá recorrer da decisão que concedeu a guarda da criança ao pai. Ele ainda acusou Huff de não se importar com o filho, e que o cantor queria apenas se aproveitar da situação para promover a carreira musical.

Ruth teria exigido 50% do seguro de acidente

Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, teria exigido 50% de seguro Imagem: Divulgação

Mãe da cantora teria exigido metade do seguro oferecido pela empresa dona do avião em acordo com familiares das outras quatro vítimas no acidente aéreo que matou a cantora. A afirmação é de George Freiras, pai do produtor Henrique Bahia, uma das vítimas do acidente.

A seguradora só paga se estiverem todas as partes de acordo. Caso não aconteça, o valor fica em juízo enquanto as partes discutem. Uma briga dessa poderia levar oito, dez anos. Todos tinham a prioridade de resolver rápido. George Freitas, pai de Henrique Bahia

Splash entrou em contato com Robson Cunha, advogado de Ruth Moreira, e com a PEC Aviação, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Marília Mendonça e Henrique morreram no dia 5 de novembro de 2021. Acidente aéreo ocorreu quando estavam a caminho de um show em Caratinga (MG). Também estavam no avião o tio de Marília, Abicelí Silveira, o piloto e o co-piloto. A aeronave caiu próxima a uma cachoeira após se chocar com um cabo de energia.

Violão rifado

Murilo Huff, Ruth Moreira e Leo Imagem: Danilo Marques Contijo

Ruth foi criticada por rifar itens da filha para arrecadar recursos para o Instituto Marília Mendonça, organização sem fins lucrativos em Goiânia (GO). Entre os objetos estava um violão da artista.

"Por acaso o violão é seu? Se ela deixou um filho, então é do filho", escreveu uma seguidora. "Sinceramente, eu jamais iria rifar as coisas da minha filha, com a grandeza da Marília, por 2 reais, tirando do meu neto a oportunidade de tocar o violão e andar no carro. Isso é surreal", publicou outra.

Após briga com Murilo Huff vir à tona, ela comprou de volta o violão da filha. "No momento em que o violão foi entregue ao ganhador, eu negociei com o ganhador da rifa e o comprei de volta", disse Robson Cunha, advogado de Ruth.