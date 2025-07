'Vale Tudo': Fátima volta de Paris mudada e mais perigosa que nunca

Maria de Fátima (Bela Campos) aparecerá com um novo visual nos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Afonso (Humberto Carrão) e a esposa retornam ao Brasil depois de uma temporada em Paris. A sequência marca uma mudança de visual da vilã depois de uma passagem de tempo na trama.

Maria de Fátima (Bella Campos) e Afonso (Humberto Carrão) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Segundo Marie Salles, figurinista da novela, o guarda-roupa da Maria de Fátima amadureceu e ficou mais sofisticado. "Ela segue um estilo mais rock'n'roll com um toque de anos 60, e abusa de coletes, saias, blazers, peças de couro e botas de todos os tipos. É uma mistura de estilo".

A figurinista também adiantou que a paleta de cores dos looks também mudou. O roxo e o verde, que predominavam no visual da alpinista social, deram lugar ao preto e ao branco. "Tem a influência da Odete (Debora Bloch) no estilo dela também, que passa a seguir o quiet luxury, usando muito preto, branco, caramelo, marrom e bege. Ela se sofisticou".

Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Manoella Mello/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.