Pagode desbanca sertanejo após 7 anos no topo das mais ouvidas de 2025

O pagode "Coração Partido", do Grupo Menos É Mais, foi a música mais escutada nas principais plataformas digitais no Brasil no primeiro semestre. É o que aponta ranking da Pro-Música, entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do Brasil.

O que aconteceu

A entidade apresentou um ranking com as 50 músicas mais acessadas nas plataformas de streaming no Brasil de 1º de janeiro até 30 de junho deste ano.

Ao todo foram contabilizados números de seis plataformas: Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster.

Apenas três músicas são internacionais. Isso significa que 94% das músicas mais tocadas no país no 1º semestre são nacionais.

Lady Gaga e Bruno Mars aparecem em pelo menos duas das três músicas estrangeiras: "Die With A Smile", dueto de Gaga e Mars, ficou em 10º lugar; "Apt.", de Rosé e Bruno Mars em 47º; e "Abracadabra", de Lady Gaga que fez show gratuito em Copacabana, no Rio de Janeiro, aparece em 48º lugar.

Do Top 9, chama atenção a presença de quatro faixas de trap e funk (com nomes como MC Tuto, MC Glenner, MC Paiva Zs e Oruam). Outras três músicas sertanejas e um arrocha fecham o Top 9 com o pagode do Grupo Menos É Mais no topo.

Confira o ranking completo das 50 músicas mais tocadas no Brasil no 1º semestre de 2025