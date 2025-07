Mulher de Paulo Betti foi pedida em casamento durante ato contra Bolsonaro

Dadá Coelho, 53, compartilhou fotos de um ensaio sensual produzido pela fotógrafa Maria Ribeiro. Ela revelou que o marido, o ator Paulo Betti, "pirou" ao ver as imagens. Os estão juntos desde 2015.

Paulo Betti pediu Dadá em casamento em 2021, durante uma manifestação contra Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. "Eu falei que a minha vida toda foi um ensaio para encontrá-lo", declarou a artista.

Quem é a comediante

Paulo Betti e Dadá Coelho em manifestação contra Bolsonaro Imagem: Reprodução/Instagram

Dadá nasceu no Piauí. Ela trabalha como comediante, "cuscuz influencer", performer, apresentadora, atriz, roteirista e jornalista. A carreira como humorista começou com a performance no "Bloco Me Beija Que Eu Sou Cineasta".

Artista participou da novela 'Flor do Caribe" (2013), na Globo, e em 2015 integrou a bancada do programa Amor & Sexo. Ela também chegou a comandar boletins do BBB 16. Ela também trabalhou no programa "A Culpa é da Carlota", no Comedy Central.

Atuou como roteirista dos filmes "Tudo Por Um Pop Star" (Thalita Rebouças) e "Lucicreide vai pra Marte" (Fabiana Karla). Ela também atuou nos longas "Correndo Atrás" (Helio de La Peña e Jeferson De) e "Vovó Ninja" com Gloria Pires (dir. Bruno Barreto).

Atriz disse em 2020 que teve um quadro cancelado no Fantástico (Globo) com o argumento de que seria "nordestina demais". O comentário teria sido feito por um chefe do programa jornalístico. À época, a Globo não se manifestou sobre as alegações.

Só eu, Deus e meu biógrafo sabem o que passei. Tive um quadro no Fantástico, 'A Gente Ganha Pouco, mas Se Diverte'. O chefão cancelou alegando, 'você é muito nordestina para ter um quadro no Fantástico'. Chorei copiosamente lágrimas velhas. Dadá Coelho, no Twitter

Dada Coelho é atriz, comediante e apresentadora Imagem: Reprodução/Instagram

Comediante também criticou a atuação de Jade Picon em "Travessia", em 2022. "Escola de arte dramática cigano Igor [risos]", escreveu Dadá, fazendo referência às críticas recebidas pelo ator Ricardo Macchi por sua atuação na novela "Explode Coração", de 1995.

Ela posou nua em uma banheira, no mês passado, para convidar os fãs para um espetáculo. "Estou aqui fazendo nude ao vivo para te convidar para o meu show Cuscuz na Mão, no Teatro Café Pequeno. Vem rir até o juízo assentar, teu botox estourar e provar o meu cuscuz para me dizer se ele é bom".