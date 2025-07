Power Couple 7: Saiba as porcentagens das DRs de toda a temporada

Durante a grande final do Power Couple 2025 (Record), que coroou Carol e Radamés campeões, foram reveladas as porcentagens completas de todas as DRs da temporada.

Até então, era exibida apenas a porcentagem do casal eliminado.

Confira as porcentagens

Primeira DR (falsa)

Giovanna e Diego 36.91%

Tali e Rafa 37.57%

Ana Paula e Antony 27.47%

Segunda DR

Ana Paula e Antony 43.64%

Tali e Rafa 30.11%

Giovanna e Diego 26.25%

Terceira DR

Carol e Radamés 50.38%

Gretchen e Esdras 28.70%

Gi e Eros 20.92%

Quarta DR

Carol e Radamés 43.53%

Silvia e André 31.38%

Fran e Júnior 25.09%

Quinta DR

Tali e Rafa 53.76%

Emilyn e Everton 24.60%

Bia e Gui 21.64%

Sexta DR

Carol e Radamés 52.06%

Adriana e Dhomini 29.78%

Emilyn e Everton 18.16%

Sétima DR

Adriana e Dhomini 47.73%

Nat e Eike 26.53%

Ana Paula e Antony 25.74%

Oitava DR

Cris e Kadu 34.46%

Ray e Victor 33.80%

Silvia e André 31.74%

Nona DR

Nat e Eike 50.22%

Tali e Rafa 36.32%

Cris e Kadu 13.46%

Décima DR

Carol e Radamés 45.37%

Adriana e Dhomini 32.48%

Nat e Eike 22.15%

Décima primeira DR (última)

Carol e Radamés 60.95%

Ray e Victor 27.51%

Tali e Rafa 11.54%

Grande final

Carol e Radamés 54.24%

Adriana e Dhomini 41.84%

Ray e Victor 3.92%