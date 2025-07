Passagem de tempo em Êta Mundo Melhor! traz cenas mais aguardadas da trama

Nesta sexta-feira (11), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo) enfrenta uma passagem de tempo de alguns anos.

Samir foge de Zulma e Zenaide, e acaba esbarrando com Candinho e Policarpo. Isto é, pai e filho finalmente se reencontram, marcando um momento emocionante na trama.

Contudo, eles ainda não sabem da ligação de sangue que têm, algo que deve ficar em segredo por muito tempo ainda.

Samir (Davi Malizia) e Candinho (Sergio Guizé) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Léo Rosario/Globo

Antes disso, o capítulo desta sexta mostra as seguintes sequências:

Zulma e Zenaide encontram Samir na cozinha e se surpreendem. Candinho comete um erro e interfere na campanha de lançamento de sua nova fábrica de biscoitos.

Celso e Araújo ficam horrorizados com o resultado da campanha. Celso e Estela trocam olhares. Zulma se alia a Celso e, juntos, conseguem tirar Ernesto do país. A polícia faz uma batida na casa de Zulma, que foge com Zenaide e Samir.

A voz de Dita faz sucesso na rádio, sendo dublada por outra mulher. Asdrúbal avisa a Candinho que mandou Cunegundes e sua família de volta para o sítio.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.