Pai de vítima em acidente se revolta com seguro e critica mãe de Marília

Próximo Domingo Espetacular (Record) traz depoimentos com familiares de vítimas que estavam no acidente aéreo que matou Marília Mendonça e mais quatro pessoas.

O que vai acontecer

Reportagem aborda a polêmica em torno de Ruth, mãe da cantora, que é acusada de ter reivindicado metade do seguro destinado às famílias vítimas do acidente aéreo. Assunto veio à tona poucos dias depois do sertanejo Murilo Huff entrar na justiça exigindo a guarda unilateral do filho Léo, que era dividida com a ex-sogra.

Um acordo sigiloso sobre a divisão dessa quantia acabou sendo exposto esta semana, causando surpresa pela disparidade entre os valores pagos a cada um dos herdeiros. Segundo a reportagem, o valor total da apólice era de mais de US$ 2 milhões.

Após a divulgação, alguns familiares que se sentiram prejudicados pela negociação e decidiram expor os bastidores do caso. Morreram no acidente: a própria Marilia Mendonça; o produtor dela, Henrique Bonfim Ribeiro, conhecido como "Henrique Bahia"; o tio e assessor, Abiceli Silveira Dias Filho; o piloto, comandante Geraldo Medeiros; e o copiloto, comandante Tarciso Viana.

Segundo eles, Ruth teria exigido uma parcela maior, alegando que Marília era a mais jovem do grupo e com maior potencial de enriquecimento. "Se eu exijo mais para uma parte que para outras em um acidente que ceifou cinco vidas, é que ela deve ter dado mais importância à filha dela", afirma George Freitas, pai do produtor Henrique Bahia.

Após anos de silêncio, as famílias alegam que foram pressionadas a concordar com os termos para evitar uma longa batalha judicial que poderia se arrastar por anos, atrasando os pagamentos. "Eles já vieram com uma história montada, pronta, para tentar convencer a gente de que aquilo era o certo", acusa Euda Dias, ex-esposa do piloto, o comandante Geraldo Medeiros.

Nós sabíamos que era injusto, mas aceitamos. George Freitas, pai do produtor Henrique Bahia