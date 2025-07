Leo se torna nova cúmplice da vilã mais terrível de 'Dona de Mim'

Nos próximos capítulos de "Dona de Mim" (Globo), Leo (Clara Moneke) se torna cúmplice de Tânia (Aline Borges) em um plano contra Vanderson (Armando Babaioff).

O que vai acontecer

Leo está prestas a sair de casa com Sofia (Elis Cabral) para a primeira visita ao pai biológico, quando recebe um telefonema de Tânia. Acompanhada da assistente social para garantir que o ambiente seja seguro para a criança, ela escuta atentamente a proposta da esposa de Jaques (Marcello Novaes), que pretende interferir na decisão da justiça.

A vilã revela para a babá, de forma cifrada, que uma faca será 'esquecida' entre as almofadas do sofá. As duas, unidas por um objetivo comum, selam um pacto silencioso.

Tânia, embora cínica, demonstra preocupação com a sobrinha e repulsa por Vanderson. Enquanto isso, Leo, determinada, aceita o plano e afirma fazer de tudo para proteger a menina.

Quando a protagonista chega ao apartamento com Sofia e a assistente social, ela insiste em inspecionar o local antes de deixar a menina sozinha. Durante a vistoria, encontra a faca exatamente onde Tânia havia indicado.

Ela reage com firmeza e afirma que o ambiente não é seguro para uma criança. Jaques tenta minimizar a situação, diz que foi uma exceção, mas Leo se mantém firme.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.