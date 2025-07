Justiça absolve ex-marido de Ana Hickmann em processo aberto por Edu Guedes

De Splash, no Rio e em São Paulo

A Justiça de São Paulo absolveu Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, em uma ação movida pelo apresentador Edu Guedes por difamação.

O que aconteceu

O juiz José Fernando Steinberg entendeu que não houve difamação em falas de Alexandre em janeiro de 2024. Na época, Edu Guedes protocolou uma queixa-crime após ter sido acusado de manter um relacionamento com Ana enquanto ela ainda era casada com Alexandre.

O magistrado entendeu que Alexandre não articulou nenhum fato ofensivo em relação a Edu Guedes. "Pelo contrário. Ele chamou a si próprio de 'corno', mas sem atribuir, em relação a Edu Guedes, qualquer ato ofensivo relativo ao crime de difamação".

Na decisão, o juiz também analisou áudio enviado ao Fofocalizando (SBT), no qual Alexandre citava Edu Guedes em tom irônico: "Ele é um rapaz incrível, incrível, incrível, é a coisa mais linda, a coisa mais linda aquele menino, educadíssimo, cozinheiro, piloto, faz bolinho, faz chover, faz tudo, tá ótimo, acho uma graça", dizia o ex de Ana Hickmann.

Mesmo que os dizeres tenham sido proferidos em tom de ironia, porque as partes vivenciam um cenário beligerante, não se denota fatos desonrosos imputados à vítima. José Fernando Steinberg, juiz no TJ-SP

Em nota, a defesa de Edu Guedes disse que "confia na justiça e que apresentará recurso à instância superior para revisão da decisão que absolve provisoriamente Alexandre Corrêa". "Entretanto cabe lembrar que Alexandre já foi condenado em outros dois processos com pena de 3 anos bem como a pagar indenização de R$ 60.000,00 a Eduardo Guedes pelos crimes cometidos".