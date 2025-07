Influencer abandona conteúdo adulto: 'Aceitei coisas inegociáveis'

A influenciadora Sophie Buttini, 26, anunciou que não vai mais fazer conteúdo adulto.

O que aconteceu

A argentina naturalizada brasileira disse que não se reconhecia mais. "Eu dizia que era só trabalho, só uma fase, que o dinheiro justificava tudo [...] Eu não via mais a Sophie, só uma via uma personagem que inventei para sobreviver", diz em vídeo publicado no Instagram.

Lésbica, Sophie diz ter feito o que até então era inaceitável para ela: gravar com homens. "Me traí para agradar os outros, para manter as vendas, para não quebrar no final do mês. Entrei numa doença disfarçada de liberdade. A doença de fazer tudo por dinheiro".

Minha autoestima ficava no olhar do outro. Meu sexo? Virou performance. Meu corpo? Um produto. Minha intimidade? Uma linha que eu deixe os outros apagarem. Minha vida real? Silenciosa, solitária e sem amor-próprio. Sophie Buttini

Ela decidiu abandonar a área de conteúdo adulto, onde diz ter faturado mais de R$ 2 milhões. "Um dia eu parei e me perguntei: será que vale a pena ganhar dinheiro, mas não saber me amar? Não! Não vale! Hoje eu escolho me olhar de novo. Escolho me respeitar. Hoje eu escolho paz, verdade e reconstrução. Esse é o fim de um ciclo, mas também é o começo de outro".