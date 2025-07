Dhomini sobre treta com Carol no Power Couple: 'Arrependimento nenhum'

Durante a Cabine de Descompressão após a final do Power Couple 2025 (Record), Dhomini e Carol falaram sobre o seu embate na temporada e o momento em que o ex-BBB foi segurado numa treta ao vivo.

O que aconteceu

Dhomini comentou o que teria acontecido se não tivesse sido segurado. "Quando a pessoa fica transtornada não tem mais limite de controle. O que aconteceria se não tivessem me segurado? Eu ia xingar mais. Eu poderia ter usado o que eu penso da Carol. Que ela é uma pessoa que impõe um posicionamento com prepotência não deixando você argumentado. Se tivessem me soltado, eu só ia continuar xingando."

Transtornado não adianta. Não tenho arrependimento nenhum disso. Não fosse isso, eu não estava aqui agora. O momento que eu fui lá pedir desculpas para ela, ela usou contra mim no Quebra-Power. Dhomini

Dhomini continuou. "Não tenho arrependimento de ter encarado a situação. Tenho arrependimento das palavras que eu usei. Se eu tivesse controlado, tinha falado o que realmente penso dela. O pedido de desculpas não adiantou porque ela chegou no Quebra-Power e usou contra mim."

Carol também comentou como se sentiu. "No momento, me veio um flashback. Tinha 9 anos que eu não via um homem falar daquele jeito comigo. "Fiquei em choque pelo que eu estava ouvindo e, ao mesmo tempo, desacreditada, porque estávamos num programa ao vivo. Totalmente desnecessário. Eu não provoquei, não falei nada, estava falando com a Adriana que ela ia começar a contar uma versão distorcida. Não tem justificativa."