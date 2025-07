Candinho encontra filho em 'Eta Mundo Melhor'; quem é ator que faz criança

Após passagem de tempo em "Êta Mundo Melhor" (Globo), Candinho (Sergio Guizé) terá primeiro encontro com Samir (Davi Malizia), seu filho perdido.

Quem é Davi Malizia

Apesar de ter apenas 10 anos, ator já carrega experiência no cinema. Em 2021, aos 7 anos, Davi fez seu primeiro longa-metragem, "Jardim dos Girassóis", como Luca, filho de Rodrigo Lombardi e Fernanda Vasconcellos, que estreou nos cinemas em novembro de 2024.

Também já interpretou Ney Matogrosso em sua infância no longa-metragem "Homem com H". No final do ano passado, Davi filmou o protagonista Theo de "Cartas para Deus", um drama que exigiu que ele raspasse o cabelo para viver o personagem.

É um momento abençoado, maravilhoso, mágico e muito especial. Davi Malizia

Davi Malizia ao lado de Vicente Alvite e Arthur Yera nos bastidores da Globo Imagem: Arquivo pessoal

Davi também tem experiência em espetáculos musicais. Já participou da "Escolinhazinha do Professor Raimundo" e "A Megera Domada", ambos sob a direção de Cininha de Paula.

Nas horas vagas, Davi diz gostar de ir à piscina, brincar com bonecos da Marvel e assistir TV. Ele também tem um canal no YouTube, onde ensina LIBRAS para crianças. Além disso, Davi participa do canal de humor do Eduardo Lassah como "Junior" e está na turma Master de dublagem no IAB (Instituto Artístico Brasileiro).

Davi Malizia já estrelou novela, filmes e musicais Imagem: Divulgação

"Êta Mundo Melhor!"

Em cena que vai ao ar hoje, pai e filho se esbarram na rua e a conexão é imediata. No entanto, a criança nem sonha que está frente a frente com a figura que procura há tanto tempo. Mas logo Zulma (Heloisa Périssé) aparece e corta o clima de intimidade entre eles.

Ele é uma criança boa, otimista, feliz, ingênua e que vê sempre o lado bom das coisas. Davi Malizia

Samir (Davi Malizia) e Candinho (Sergio Guizé) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Léi Rosário/Globo

Na trama, Samir convive com outras crianças em um orfanato. Segundo o ator, sua relação com os pequenos será marcada por amizade e diversão. Já com Zulma e Zenaide, as responsáveis pelo local, a dinâmica começa com respeito e desconfiança.

Para dar vida ao papel, Davi conta com a ajuda da preparadora Symone e se dedica a observar o personagem de Sergio Guizé. "Procuro estudar os meus textos e observar bem o Candinho, o modo de andar, falar, para que eu tenha alguns traços do meu 'pai'".

Samir (Davi Malizia) e Zulma (Heloisa Périssé) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Manoella Mello/Globo

Sobre a parceria com Guizé, ele não esconde a admiração. "Além de talentoso, é muito querido, amigo e um paizão mesmo. Nas gravações ele é carinhoso, cuidadoso, preocupado e brincalhão." O laço entre os personagens também promete encantar: "Eles vão criando uma intimidade muito grande, um laço de amizade forte."

A novela "Êta Mundo Malhor", escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.