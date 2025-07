Boogarins une sertanejo e psicodelia no clipe de 'Chrystian & Ralf'

De capital nacional da música sertaneja a reduto de uma cena de stoner rock e psicodelia, Goiânia vibra entre guitarras distorcidas e vocais agudos em falsete. Ambas faces dos sons que se destacam na cidade vêm à tona em "Chrystian & Ralf (Só Deus Sabe)", da banda goiana Boogarins, que acaba de ganhar um clipe que você confere com exclusividade no TOCA.

Contando com a direção de Larry Machado e Patrick Mendes, o vídeo apresenta trechos de "Boulevard 70", dirigido por Mendes e com direção de fotografia de Machado. Previsto para sair em 2026, o filme retrata Goiânia na década de 1970, destacando a figura do multi-artista Mauricinho Hippie.

"Um olhar sobre o movimento cultural da cidade em um contexto libertário onde tudo é possível. A concepção visual segue o estilo dos filmes de fotografia em rolo da década de 1970, ressaltam cores e estampas vivas", explica Mendes.

"O filme e o clipe olham para a cidade da mesma forma, misturando o presente e o passado. Talvez muitos desses registros e histórias não sejam tão claras no imaginário de quem mora na cidade. Pelo menos, pra mim, não era", complementa Machado.

Novo clipe do Boogarins recria Goiânia dos anos 1970 Imagem: Divulgação

"Esse clipe foi um presente, perfeito para 'Chrystian & Ralf', que tem essa coisa de country e Goiânia. Acho que as imagens retratam bem essa coisa onírica, que é o sentimento do criar artístico, de ter ideias diferentes em Goiânia", comenta Dinho Almeida, vocalista e guitarrista da banda.

'Chrystian & Ralph' é a quarta faixa de 'Bacuri', quinto álbum de estúdio do grupo, lançado no final de 2024. Benke Ferraz, que divide com Dinho os vocais e as guitarras da banda, lembra que a escolha da música para as imagens partiu inicialmente dos próprios diretores.

"Larry e Patrick tinham essas imagens, queriam encaixar com algo do 'Bacuri', e quando mandamos o disco para eles, eles escolheram a música. Acho que até pela referência direta a esses ícones de Goiás", aponta.

Retomando o processo de produção, Benke conta que a banda brincava com a ideia de convidar Chrystian & Ralf para um feat. Contudo, Chrystian faleceu em junho de 2024, durante a finalização do disco.

"Eu tinha esse refrão, e todo o resto foi feito em volta disso. E eu tinha essa idealização dos caras cantando, fazendo esse refrão agudinho, achando aquela segunda voz que só o Chrystian conseguiu achar. Teria sido foda, mas fica a homenagem e a apresentação para toda uma geração indie do Brasil que não conhece as lendas", diz Benke.

Sobre os cruzamentos entre os cenários sertanejo e do rock psicodélico em Goiânia, Dinho entende que o trabalho do Boogarins manifesta um antagonismo criativo. Na sua visão, é como se, de uma vontade de se distanciar, viesse o incentivo à criação de outros caminhos artísticos.

"A cena de rock independente goiana existe ao criar alternativa para a juventude poder se conectar a uma música que trazia outro campo de ideias. A cena do rock goiana é psicodélica nisso, ao realmente criar esta outra realidade. Eu e o Benke, querendo ou não, conseguimos criar nossa linguagem ao observar isso. Essa é a conexão entre o sertanejo e o rock goiano: do oposto que também influencia e, na verdade, instiga a criar uma alternativa".